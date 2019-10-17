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Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей по Пинскому городскому избирательному округу № 14
18.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сведения о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, зарегистрированных окружной избирательной комиссией по Пинскому городскому избирательному округу № 14:
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Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей по Пинскому городскому избирательному округу № 14
> Сведения о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, зарегистрированных окружной избирательной комиссией по...
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