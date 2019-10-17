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Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей по Пинскому городскому избирательному округу № 14

18.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей по Пинскому городскому избирательному округу № 14Сведения о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, зарегистрированных окружной избирательной комиссией по Пинскому городскому избирательному округу № 14:

№ п/п Фамилия, имя, отчество (в алфавитном порядке по округу) Год рождения Должность (занятие), место работы (учебы) Партийность Способ выдвижения Место жительства
1. Бернгардт Ирина Ивановна 1968 Главный инженер проектов КУП «Пинская проектно-конструкторская мастерская «МАРС» беспартийная сбор подписей г. Пинск
2. Кудренок Дмитрий Александрович 1973 Оператор экструзионной линии ООО «Климовский трубный завод», Российская Федерация Белорусская партия левых «Справедливый мир» от политической партии г. Пинск
3. Омельянюк Александр Павлович 1964 Председатель суда Пинского района и г. Пинска беспартийный от трудового коллектива ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» и сбор подписей Пинский район, д.Заполье
4. Ососков Александр Игоревич 1991 Юрисконсульт частное унитарное производственно-торговое предприятие «Ососков и Ко», индивидуальный предприниматель Либерально-демократическая партия от политической партии г. Пинск
5. Телятицкий Николай Иванович 1974 Главный врач «Пинская детская больница» беспартийный от трудового коллектива УЗ «Пинская детская больница» Пинский район, д.Заполье

По информации официального сайта Брестского облисполкома.

 
 
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