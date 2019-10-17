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Доктора наук и профессора получат доплаты к пенсиям, а некоторым студентам повысят стипендии
Источник материала: Tut.by
Президент подписал указ, который предусматривает повышение стипендий учащимся в вузах, которые достигли особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин. Также в документе сказано, что доктора наук и профессора на пенсии с 1 января 2020 года будут получать доплаты. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В Беларуси с 2020 года
Указ, который подписал президент урегулировал некоторые нюансы, которые касаются оплаты труда работников сферы науки.
Чтобы повысить интерес к занятию научно-педагогической деятельностью в вузах, документом предусмотрены меры по увеличению уровня материального обеспечения работников из профессорско-преподавательского состава и обучающихся в учреждениях высшего образования.
С 1 сентября 2019 года аспирантам и докторантам, студентам и магистрантам, которые достигли особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин, увеличили стипендии. Это же касается студентов, обучающихся по определенным специальностям профилей образования «Педагогика» и «Педагогика. Профессиональное образование».
Со следующего года доплаты к пенсиям получат доктора наук и профессора. Но доплата положена только тем, кто уже достиг пенсионного возраста и больше не работает.
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Такие нововведения предусмотрены указ № 386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда».
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