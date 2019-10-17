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Доктора наук и профессора получат доплаты к пенсиям, а некоторым студентам повысят стипендии

18.10.2019 18:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент подписал указ, который предусматривает повышение стипендий учащимся в вузах, которые достигли особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин. Также в документе сказано, что доктора наук и профессора на пенсии с 1 января 2020 года будут получать доплаты. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Беларуси с 2020 года изменится схема оплаты труда бюджетников. С 1 января следующего года тарифную ставку первого разряда заменят на базовую ставку, которая составит 180 рублей, а вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную.

Указ, который подписал президент урегулировал некоторые нюансы, которые касаются оплаты труда работников сферы науки.

Чтобы повысить интерес к занятию научно-педагогической деятельностью в вузах, документом предусмотрены меры по увеличению уровня материального обеспечения работников из профессорско-преподавательского состава и обучающихся в учреждениях высшего образования.

С 1 сентября 2019 года аспирантам и докторантам, студентам и магистрантам, которые достигли особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин, увеличили стипендии. Это же касается студентов, обучающихся по определенным специальностям профилей образования «Педагогика» и «Педагогика. Профессиональное образование».

Со следующего года доплаты к пенсиям получат доктора наук и профессора. Но доплата положена только тем, кто уже достиг пенсионного возраста и больше не работает.

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Такие нововведения предусмотрены указ № 386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда».
 
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