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Как порносайты заставляют вас смотреть всё больше и больше порно

18.10.2019 18:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Сайты для взрослых», в том числе Pornhub, заставляют вас смотреть одно порно за другим, незаметно тратя на это весь свободный вечер, пишет Newочем со ссылкой на Eye on Design. Мы объясняем, в чем их секрет и как это работает.

Ресурсы типа Pornhub привлекают пользователей, посылая одну дозу дофамина за другой. Это происходит благодаря быстрому потреблению и кликам. Есть мнение, что упрощенное оформление сайта, то есть черный фон с оранжевыми буквами и анимированными баннерами с объективированными женщинами, — не лучший пример эффективности. Но неслучайно Pornhub, xTube, xVideos и другие площадки спроектированы одинаково. Так условный плохой дизайн становится стратегическим решением.

Такие интерфейсы затягивают. По поисковому запросу ясно, что вы хотите увидеть. Но вас также отвлекает сопутствующий контент, поэтому в процессе просмотра одного видео вы уже ждете, а что там дальше, и продолжаете кликать. Сценарий взаимодействия пользователя с сайтом построен по старому правилу: неизведанное — лучший способ сохранить интерес.

Специалисты считают, что порносайты устроены так же, как вся потребительская культура — при господстве иллюзии выбора. Предлагая огромный выбор, площадки заставляют вас смотреть и скроллить ленту в надежде, что вы отыщите свое идеальное видео. Ученый Патрик Кейтли вообще говорит, что сайты с эротическим контентом подстраиваются под сексуальные предпочтения в процессе сбора данных и фетиширует расовые, классовые и культурные различия.

«Сайты спроектированы таким образом, чтобы пользователь двигался по типичному маршруту, но при этом бесконечно отвлекался на другие продукты. Такой дизайн обещает удовлетворение, но дезориентирует пользователя, а видимость самостоятельного выбора теряется в веренице отвлекающих факторов», — объясняет Кейтли.

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«Сайты для взрослых», в том числе Pornhub, заставляют вас смотреть одно порно за другим, незаметно тратя на это весь свободный вечер, пишет Newочем со ссылкой на Eye on Design....
 
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