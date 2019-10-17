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Как порносайты заставляют вас смотреть всё больше и больше порно
Источник материала: KYKY>
«Сайты для взрослых», в том числе Pornhub, заставляют вас смотреть одно порно за другим, незаметно тратя на это весь свободный вечер,
Ресурсы типа Pornhub привлекают пользователей, посылая одну дозу дофамина за другой. Это происходит благодаря быстрому потреблению и кликам. Есть мнение, что упрощенное оформление сайта, то есть черный фон с оранжевыми буквами и анимированными баннерами с объективированными женщинами, — не лучший пример эффективности. Но неслучайно Pornhub, xTube, xVideos и другие площадки спроектированы одинаково. Так условный плохой дизайн становится стратегическим решением.
Такие интерфейсы затягивают. По поисковому запросу ясно, что вы хотите увидеть. Но вас также отвлекает сопутствующий контент, поэтому в процессе просмотра одного видео вы уже ждете, а что там дальше, и продолжаете кликать. Сценарий взаимодействия пользователя с сайтом построен по старому правилу: неизведанное — лучший способ сохранить интерес.
Специалисты считают, что порносайты устроены так же, как вся потребительская культура — при господстве иллюзии выбора. Предлагая огромный выбор, площадки заставляют вас смотреть и скроллить ленту в надежде, что вы отыщите свое идеальное видео. Ученый Патрик Кейтли вообще говорит, что сайты с эротическим контентом подстраиваются под сексуальные предпочтения в процессе сбора данных и фетиширует расовые, классовые и культурные различия.
«Сайты спроектированы таким образом, чтобы пользователь двигался по типичному маршруту, но при этом бесконечно отвлекался на другие продукты. Такой дизайн обещает удовлетворение, но дезориентирует пользователя, а видимость самостоятельного выбора теряется в веренице отвлекающих факторов», — объясняет Кейтли.
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