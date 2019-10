Межгалактический феминизм: NASA впервые отправила в космос сразу двух женщин

Источник материала: KYKY

Это великий момент: агентство NASA впервые в истории отправило в космос сразу двух женщин — астронавтов Кристину Кох и Джессику Меир. Об этом сообщает The New York Times.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history!