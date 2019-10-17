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Межгалактический феминизм: NASA впервые отправила в космос сразу двух женщин

18.10.2019 17:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Это великий момент: агентство NASA впервые в истории отправило в космос сразу двух женщин — астронавтов Кристину Кох и Джессику Меир. Об этом сообщает The New York Times.

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