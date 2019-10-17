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В Германии задержали белорусов, сливавших дизтопливо

18.10.2019 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двух белорусов 30 и 32 лет задержали в немецком городе Шверте, земля Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в краже дизельного топлива, сообщает местная полиция.

"Патрулируя улицы в ночь на 12 октября, правоохранители обратили внимание на припаркованный грузовик. У его бензобака на корточках сидели двое мужчин. Заметив полицейскую машину, они быстро сели в кабину и уехали. При этом было видно, что по всей улице разлита техническая жидкость – вероятно, дизельное топливо. К тому же бак на фуре оставался открытым", - говорится в сообщении.

Злоумышленников удалось задержать.
 
 
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Двух белорусов 30 и 32 лет задержали в немецком городе Шверте, земля Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в краже дизельного топлива, сообщает местная полиция.
 
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