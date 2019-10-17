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Лукашенко рассказал, чем хочет заняться после президентства
Источник материала: Партизан
Об этом зашла речь на встрече с учащимися и преподавателями Академии управления
18 октября Александр Лукашенко посетил Академию управления. На встрече с учащимися и преподавателями вуза он рассказал о том, какой деятельностью хотел бы заняться после ухода с поста президента.
- ...Чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем - это то, что я воспринимаю, - цитирует Александра Лукашенко
Общение президента со студентами, магистрантами, аспирантами и преподавателями вуза длилось почти четыре часа. При этом Лукашенко заявил, что вовсе не устал и готов чаще встречаться с молодежью.
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Об этом зашла речь на встрече с учащимися и преподавателями Академии управления
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