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Лилии Ананич устроят демократию

18.10.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Интересная ситуация сложилась на Борисовском сельском избирательном округе, где в Палату представителей баллотируется экс-министр информации Лилия Ананич.



Нет, никто из кандидатов-оппозиционеров с нее не спросить за многолетнее удушение независимых медиа в стране. Просто потому, что таких кандидатов на округе нет. 

Зато есть вполне серьезный конкурент, который тоже вполне может оказаться кандидатом власти — это Владимир Пикуза, начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. 

Напомним, Лилия Ананич в настоящее время является заместителем председателя Белорусского союза женщин. 

Таким образом, совершенно непонятно, кто в итоге победит. 


Оба кандидата выдвигались только путем сбора подписей, оба беспартийные. Хотя очевидно, что Владимир Пикуза району ближе. Третий зарегистрированный на округе кандидат, представитель ЛДП Игорь Закревский, в борьбу вряд ли вмешается.   
 
 
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Интересная ситуация сложилась на Борисовском сельском избирательном округе, где в Палату представителей баллотируется экс-министр информации Лилия Ананич.
 
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