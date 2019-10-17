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В Костюковичском районе через пять дней нашли женщину, которая потерялась в лесу

18.10.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу 53-летняя жительница агрогородка Белая Дуброва помогала своим односельчанам в заготовке сена.

Вечером, по дороге домой, в какой-то момент она исчезла из виду. Предполагая, что женщина неправильно выбрала путь домой, знакомые сделали попытку ее найти. Однако самостоятельные поиски результата не принесли, и они сообщили о происшествии в милицию

Поиском пропавшей занимались сотрудники РОВД, спасатели МЧС и работники лесхоза. Во время него прочесывали леса, поля, прилегающую местность к автодороге, заболоченным территориям.


Как сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома, пропавшая была найдена в лесном массиве, вблизи деревни Заречье. К счастью, женщина была в сознании, но без сил. Врачи, отметив, что с ней все в порядке, отпустили домой.
 
 
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В субботу 53-летняя жительница агрогородка Белая Дуброва помогала своим односельчанам в заготовке сена.
 
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