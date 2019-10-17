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Недетская боль

18.10.2019 17:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 октября суд в Ушачах приговорил трех человек – мужчину и двух женщин – к 20 годам лишения свободы каждого.

Недетская боль
фото носит иллюстративный характер
Обвинение: изнасилование и распространение порнографии с участием несовершеннолетних. 

Бывший студент-программист коллекционировал интернет файлы с изображением порно, а потом решился сам заняться их изготовлением и распространением. Следствием было доказано несколько эпизодов. 

В двух из них речь шла о совсем маленьких девочках, подвергшихся насилию… в присутствии собственных матерей. Одну из девчушек с согласия матери, получившей за это деньги, «сдали напрокат» также иностранному гостю.

Мерзко и больно становится даже тогда, когда ты думаешь об этом, а не то что садишься писать. Матери отдают своих детей насильнику, соразмеряя, что важнее – жизнь и здоровье детей или деньги. Деньги перевешивают.

17 октября (заметьте, на второй день после суда в Ушачах) Британская вещательная корпорация (знаменитая ВВС) сообщила, что в ночь со среды на четверг в 38 странах мира были арестованы 337 человек, зарабатывавших на изготовлении и продаже через интернет детской порнографии. 


Среди них граждане Великобритании, США, Канады, России, Чехии, Германии, Испании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. Создатель и владелец сайта, через который шла эта грязная торговля, 23-летний гражданин Южной Кореи Чон У Сон также находится в заключении.

Тот факт, что эти два события совпали по времени, свидетельствует: проблема вовсе не внутри нашей страны. Не знаю, пытались ли адвокаты обвиняемых в Ушачах списать всё на трудное материальное положение; наверное, и это фигурировало в их речах. 

Но ведь в списке раскрытой педофильской сети вполне благополучные страны. И вряд ли у арестованных там мужчин и женщин (преимущественно мужчин), явно принадлежащих при этом к различным национальностям и религиозным конфессиям, есть серьезные финансовые проблемы – при том, что в принципе никакие финансовые проблемы не могут оправдать насилия над ребенком.

Дело, стало быть, не в экономической ситуации и не в степени демократичности
того или иного государства. Что-то происходит в людях, в их умах и сердцах. Что-то сдвинулось в мире, причем основательно и уже давно. Что? Почему человечество не заметило и не хочет замечать этих перемен?

Взрослый человек, учительница, говорит ребенку:

– Я ударю тебя!

И держит в руках парту. Обычную, деревянную, которой четвероклассника можно даже убить – без особых усилий.

Люди рукоплещут фразе:


«Щенку» при этом никак не более девяти лет. То есть – ребенок.



И – аргументы против принятия закона о домашнем насилии:

– Ничего, нас родители били, а мы вот выросли!

– Принятие такого закона противоречит нашим духовным ценностям!


Господа взрослые! Вы вообще понимаете, что говорите о детях?..
 
 
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16 октября суд в Ушачах приговорил трех человек – мужчину и двух женщин – к 20 годам лишения свободы каждого.
 
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