Недетская боль

Обвинение: изнасилование и распространение порнографии с участием несовершеннолетних.





Бывший студент-программист коллекционировал интернет файлы с изображением порно, а потом решился сам заняться их изготовлением и распространением. Следствием было доказано несколько эпизодов.





В двух из них речь шла о совсем маленьких девочках, подвергшихся насилию… в присутствии собственных матерей. Одну из девчушек с согласия матери, получившей за это деньги, «сдали напрокат» также иностранному гостю.





Мерзко и больно становится даже тогда, когда ты думаешь об этом, а не то что садишься писать. Матери отдают своих детей насильнику, соразмеряя, что важнее – жизнь и здоровье детей или деньги. Деньги перевешивают.





17 октября (заметьте, на второй день после суда в Ушачах) Британская вещательная корпорация (знаменитая ВВС) сообщила, что в ночь со среды на четверг в 38 странах мира были арестованы 337 человек, зарабатывавших на изготовлении и продаже через интернет детской порнографии.









Среди них граждане Великобритании, США, Канады, России, Чехии, Германии, Испании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. Создатель и владелец сайта, через который шла эта грязная торговля, 23-летний гражданин Южной Кореи Чон У Сон также находится в заключении.





Тот факт, что эти два события совпали по времени, свидетельствует: проблема вовсе не внутри нашей страны. Не знаю, пытались ли адвокаты обвиняемых в Ушачах списать всё на трудное материальное положение; наверное, и это фигурировало в их речах.





Но ведь в списке раскрытой педофильской сети вполне благополучные страны. И вряд ли у арестованных там мужчин и женщин (преимущественно мужчин), явно принадлежащих при этом к различным национальностям и религиозным конфессиям, есть серьезные финансовые проблемы – при том, что в принципе никакие финансовые проблемы не могут оправдать насилия над ребенком.





Дело, стало быть, не в экономической ситуации и не в степени демократичности

того или иного государства. Что-то происходит в людях, в их умах и сердцах. Что-то сдвинулось в мире, причем основательно и уже давно. Что? Почему человечество не заметило и не хочет замечать этих перемен?





Взрослый человек, учительница, говорит ребенку:





– Я ударю тебя!





И держит в руках парту. Обычную, деревянную, которой четвероклассника можно даже убить – без особых усилий.





Люди рукоплещут фразе:









«Щенку» при этом никак не более девяти лет. То есть – ребенок.









Бывший высокопоставленный чиновник, еще молодым отошедший от дел, получает срок за создание гомосексуального педофильского притона . Имена «клиентов» не оглашаются. . Имена «клиентов» не оглашаются.





И – аргументы против принятия закона о домашнем насилии:





– Ничего, нас родители били, а мы вот выросли!





– Принятие такого закона противоречит нашим духовным ценностям!









Господа взрослые! Вы вообще понимаете, что говорите о детях?..