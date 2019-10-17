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«Крысы живут везде». ЖЭС прокомментировал видео с грызуном на крыльце дома на Некрасова в Минске

18.10.2019 19:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В сети появилось видео, которое сняли жители тридцать пятого дома на Некрасова. По крыльцу подъезда бегает крыса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Крысы живут везде». ЖЭС прокомментировал видео с грызуном на крыльце дома на Некрасова в Минске

В комментариях жители указывают, что это случай не единичный, грызунов замечали и раньше, в том числе и в соседних домах. В местном ЖЭС ситуацию разъяснили. Сейчас здесь ремонтируют все входы в дом.

«Крысы живут везде». ЖЭС прокомментировал видео с грызуном на крыльце дома на Некрасова в Минске

Шумные строительные работы потревожили обитателей подземелья.

«Крысы живут везде». ЖЭС прокомментировал видео с грызуном на крыльце дома на Некрасова в Минске

Елена Антоневич, мастер участка № 85 по санитарии УП «ЖЭУ № 4»:
Крысы живут, скажем так, везде. И в садиках, и в домах, и где-то в госучреждениях. То есть это такие животные, что они везде: и в канализации, и где угодно могут жить. Поэтому конечно, потревожив, где-то шумы какие-то при запуске отопления того же, при ремонтах каких-то таких, когда сверлят, демонтируют бетон, может быть все, что угодно.

«Крысы живут везде». ЖЭС прокомментировал видео с грызуном на крыльце дома на Некрасова в Минске

При обнаружении грызунов в подъезде или на придомовой территории необходимо обратиться в местный ЖЭС. Специальные службы проведут мероприятия по их ликвидации.

Люди в материале: Елена Антоневич
 
 
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Новости Беларуси. В сети появилось видео, которое сняли жители тридцать пятого дома на Некрасова. По крыльцу подъезда бегает крыса, сообщили в программе «Столичные...
 
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