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«Крысы живут везде». ЖЭС прокомментировал видео с грызуном на крыльце дома на Некрасова в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В сети появилось видео, которое сняли жители тридцать пятого дома на Некрасова. По крыльцу подъезда бегает крыса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В комментариях жители указывают, что это случай не единичный, грызунов замечали и раньше, в том числе и в соседних домах. В местном ЖЭС ситуацию разъяснили. Сейчас здесь ремонтируют все входы в дом.
Шумные строительные работы потревожили обитателей подземелья.
Елена Антоневич, мастер участка № 85 по санитарии УП «ЖЭУ № 4»:
При обнаружении грызунов в подъезде или на придомовой территории необходимо обратиться в местный ЖЭС. Специальные службы проведут мероприятия по их ликвидации.
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Новости Беларуси. В сети появилось видео, которое сняли жители тридцать пятого дома на Некрасова. По крыльцу подъезда бегает крыса, сообщили в программе «Столичные...
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