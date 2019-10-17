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Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Минском продемонстрировали уникальную белорусскую технику для обработки древесины. Ее представил один из частных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди машин – «дробильный комплекс», производящий щепу. 60 % его комплектующих произведены в Беларуси.
Быстрее, выше, удобнее. Техника для леса, которую сегодня представили под Минском, – это новое слово в деревообрабатывающей отрасли. Ее производитель – компания «Аксиом-групп». И эти образцы – новинки предприятия.
Дмитрий Воронец, руководитель отдела компании «Аксиом-групп»:
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Машина пока представлена в единственном экземпляре, однако потенциал у нее большой. Комплекс может менять фракции производимой щепы, поэтому продукт почти не требует доработки. К тому же техника на 60 % состоит из белорусских комплектующих.
Олег Грищук, менеджер компании «Аксиом-групп»:
В перспективе эту продукцию можно отправлять на экспорт в Европу. Она дешевле производимой в Старом Свете вдвое, а по качеству не уступает. Там щепа используется на котельных электростанциях, которые отапливают небольшие города. Кстати, проект создания подобной уже есть и в Беларуси.
Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Шесть пеллетных заводов появятся в Беларуси в мае 2020 года. Предприятия увеличат эффективность переработки древесины, вовлекая в оборот низкокачественное сырье.
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Новости Беларуси. Под Минском продемонстрировали уникальную белорусскую технику для обработки древесины. Ее представил один из частных производителей, сообщили...
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