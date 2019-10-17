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Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

18.10.2019 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Минском продемонстрировали уникальную белорусскую технику для обработки древесины. Ее представил один из частных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди машин – «дробильный комплекс», производящий щепу.  60 % его комплектующих произведены в Беларуси.

Корреспондент Дмитрий Боярович с подробностями.

Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

Быстрее, выше, удобнее. Техника для леса, которую сегодня представили под Минском, – это новое слово в деревообрабатывающей отрасли. Ее производитель – компания «Аксиом-групп». И эти образцы – новинки предприятия.

Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

Дмитрий Воронец, руководитель отдела компании «Аксиом-групп»:
Автопоезд (это автомобиль с прицепом) вмещает до 60 кубов. Мы используем быстрый гидроманипулятор. У него двухконтурная гидросистема, которая позволяет делать несколько операций одновременно, что ускоряет погрузку в несколько раз.

Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Лес рубят – щепки летят. А эта мобильная дробильная машина может буквально уничтожать древесину. Ее максимальная производительность – 300 кубометров в час.

Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

Машина пока представлена в единственном экземпляре, однако потенциал у нее большой. Комплекс может менять фракции производимой щепы, поэтому продукт почти не требует доработки. К тому же техника на 60 % состоит из белорусских комплектующих.

Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

Олег Грищук, менеджер компании «Аксиом-групп»:
– Насколько быстро дерево превращается в щепки?
– Да буквально пару секунд. Установили автономный двигатель Weichai, 550 лошадиных сил, что позволяет бесперебойно работать нашей рубительной машине.

Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

В перспективе эту продукцию можно отправлять на экспорт в Европу. Она дешевле производимой в Старом Свете вдвое, а по качеству не уступает. Там щепа используется на котельных электростанциях, которые отапливают небольшие города. Кстати, проект создания подобной уже есть и в Беларуси.

Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
При помощи таких машин как раз таки мы используем всю низкокачественную древесину. (Подробнее здесь.) Эта машина – первый этап подготовки сырья к дальнейшему брикетированию и пеллетированию.

Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

Шесть пеллетных заводов появятся в Беларуси в мае 2020 года. Предприятия увеличат эффективность переработки древесины, вовлекая в оборот низкокачественное сырье.

Виталий Дрожжа: «При помощи таких машин мы используем всю низкокачественную древесину»

Люди в материале: Дмитрий Воронец, Дмитрий Боярович, Олег Грищук, Виталий Дрожжа
 
 
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Новости Беларуси. Под Минском продемонстрировали уникальную белорусскую технику для обработки древесины. Ее представил один из частных производителей, сообщили...
 
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