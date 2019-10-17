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Рассказываем, сколько белорусы тратят на технику и софт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы не жалеют денег на компьютерную технику и софт. На 1400 миллионов рублей в 2018 году закупили компьютеров и программного обеспечения – бухгалтерские программы, антивирусы, офисные пакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработчики всячески стимулируют покупателей, выпуская бесплатные версии программ. Большинство пользователей начинают именно с них, а по мере необходимости подключают платный функционал. Начинают платить за софт и физлица. Рынок программного обеспечения в стране прирастает примерно на четверть в год.
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Новости Беларуси. Белорусы не жалеют денег на компьютерную технику и софт. На 1400 миллионов рублей в 2018 году закупили компьютеров и программного обеспечения –...
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