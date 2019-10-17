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Рассказываем, сколько белорусы тратят на технику и софт

18.10.2019 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы не жалеют денег на компьютерную технику и софт. На 1400 миллионов рублей в 2018 году закупили компьютеров и программного обеспечения – бухгалтерские программы, антивирусы, офисные пакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработчики всячески стимулируют покупателей, выпуская бесплатные версии программ. Большинство пользователей начинают именно с них, а по мере необходимости подключают платный функционал. Начинают платить за софт и физлица. Рынок программного обеспечения в стране прирастает примерно на четверть в год.

Больше новостей экономики за 18 октября здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусы не жалеют денег на компьютерную технику и софт. На 1400 миллионов рублей в 2018 году закупили компьютеров и программного обеспечения –...
 
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