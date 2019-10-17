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Нашёлся арендатор для кинотеатра «Победа»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вторая жизнь историко-культурной ценности. 18 октября в столице провели аукцион, на котором нашли арендатора для площадей кинотеатра «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это право получила частная компания. С молотка помещение ушло за 2 200 белорусских рублей. Победитель аукциона заключит договор с заказчиком – «Минской спадчыной» – на 30 лет. По условиям аукциона здание передается под трехзальный кинотеатр с культурно-развлекательным назначением.
Объект также ждет реконструкция и реставрация. При этом наименование помещения и архитектурный облик должен сохраниться. Арендатор будет финансово участвовать в процессе обновления.
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Новости Беларуси. Вторая жизнь историко-культурной ценности. 18 октября в столице провели аукцион, на котором нашли арендатора для площадей кинотеатра «Победа»,...
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