Нашёлся арендатор для кинотеатра «Победа»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вторая жизнь историко-культурной ценности. 18 октября в столице провели аукцион, на котором нашли арендатора для площадей кинотеатра «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Это право получила частная компания. С молотка помещение ушло за 2 200 белорусских рублей. Победитель аукциона заключит договор с заказчиком – «Минской спадчыной» – на 30 лет. По условиям аукциона здание передается под трехзальный кинотеатр с культурно-развлекательным назначением.





Объект также ждет реконструкция и реставрация. При этом наименование помещения и архитектурный облик должен сохраниться. Арендатор будет финансово участвовать в процессе обновления.