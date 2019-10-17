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«Поднимаемся и спускаемся на высоту 72 метров больше 5 раз». Как работают связисты-альпинисты
Источник материала: СТВ
Вся Беларусь покрыта сетью башен телефонных операторов. Но есть и те, которые обычные люди не замечают. О каких башнях идет речь, рассказываем в программе
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Вся Беларусь покрыта сетью башен телефонных операторов. Но есть и те, которые обычные люди не замечают. О каких башнях идет речь, рассказываем в программе...
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