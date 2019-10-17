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«Развернуться, заземлиться, замаскироваться». Как служат связисты?
Источник материала: СТВ
Найти ключи к связи – главная цель любого противника. Если ему это удаётся, поражение обеспечено, несмотря на доблесть и выучку других подразделений. Поэтому при строительстве суверенных Вооружённых Сил на связи сделали особый акцент. Задача стояла – максимально сократить долю импортного оборудования и программного обеспечения, при этом сделать рывок в качестве и надёжности. Получилось ли? Для того чтобы ответить на этот вопрос, корреспонденты программы
56-й Тильзитский отдельный ордена Красной Звезды полк связи.
200 военнослужащих. Больше полусотни единиц техники. Их задача – обеспечить всеми видами связи командование ВВС и войск ПВО.
Два года назад Владислава Буру призвали на срочную службу именно в эту воинскую часть. Коллектив, полевая обстановка, выезды, новая техника. Жизненный выбор был сделан. Он остался на контракт.
Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
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Найти ключи к связи – главная цель любого противника. Если ему это удаётся, поражение обеспечено, несмотря на доблесть и выучку других подразделений. Поэтому при...
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