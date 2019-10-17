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«Развернуться, заземлиться, замаскироваться». Как служат связисты?

18.10.2019 18:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Найти ключи к связи – главная цель любого противника. Если ему это удаётся, поражение обеспечено, несмотря на доблесть и выучку других подразделений. Поэтому при строительстве суверенных Вооружённых Сил на связи сделали особый акцент. Задача стояла – максимально сократить долю импортного оборудования и программного обеспечения, при этом сделать рывок в качестве и надёжности. Получилось ли? Для того чтобы ответить на этот вопрос, корреспонденты программы «Специальный репортаж» отправились в войска.

«Развернуться, заземлиться, замаскироваться». Как служат связисты?

56-й Тильзитский отдельный ордена Красной Звезды полк связи.

Андрей Савченко, командир 56-го Тильзитского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:
56-ой отдельный полк связи ВВС и войск противовоздушной обороны представляет собой отдельную единицу, которая предназначена для обеспечения связи в полевых условиях, в интересах управления войсками должностными лицами командования ВВС и войск противовоздушной обороны.

200 военнослужащих. Больше полусотни единиц техники. Их задача – обеспечить всеми видами связи командование ВВС и войск ПВО.

«Развернуться, заземлиться, замаскироваться». Как служат связисты?

Владислав Ковалевский, водитель-электрик аппаратной:
Первым делом приезжаем на место работы определенной. Разворачивается сразу же станция. Производятся все задачи, которые требуются, то есть развернуться, заземлиться, замаскироваться. Потом убываем в охрану обороны – как водитель, я убываю. И охраняем территорию, на которой происходит связь.

«Развернуться, заземлиться, замаскироваться». Как служат связисты?

Два года назад Владислава Буру призвали на срочную службу именно в эту воинскую часть. Коллектив, полевая обстановка, выезды, новая техника. Жизненный выбор был сделан. Он остался на контракт.

«Развернуться, заземлиться, замаскироваться». Как служат связисты?

Владислав Бура, начальник радиорелейной станции:
Постоянно с определённым периодом времени выезжаем в поле – жизнь полевая в непривычных условиях для городского жителя. Там, где и вода холодная, и греется только печками, полевая кухня – атмосфера!

«Развернуться, заземлиться, замаскироваться». Как служат связисты?

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Основной принцип наших войск – это принцип предупреждающей готовности. Войска связи первыми приходят на поле боя и последними они оттуда уходят. Нам без разницы, на какой территории мы будем находиться.

Люди в материале: Олег Мищенко, Андрей Савченко, Владислав Ковалевский, Владислав Бура
 
 
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Найти ключи к связи – главная цель любого противника. Если ему это удаётся, поражение обеспечено, несмотря на доблесть и выучку других подразделений. Поэтому при...
 
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