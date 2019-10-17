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Предпоследняя осенняя ярмарка-2019 пройдёт 19 октября у Дворца спорта

18.10.2019 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 октября пройдет предпоследняя ярмарка этой осени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предпоследняя осенняя ярмарка-2019 пройдёт 19 октября у Дворца спорта

На этот раз прикупить овощей, фруктов, мясной и рыбной продукции по выгодным ценам можно будет на площадке у Дворца спорта. Сегодня уже расставляют палатки для продаж. Свою продукцию представят как предприятия, так и индивидуальные предприниматели и фермеры.

Сельскохозяйственные ярмарки уже завоевали популярность среди горожан. Только у «Чижовка-Арены» в этом сезоне было продано свыше 1200 тон продукции.

Предпоследняя осенняя ярмарка-2019 пройдёт 19 октября у Дворца спорта

Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома:
Практика проведения ярмарок показывает, что с каждой неделей удваивается как количество покупателей, так и количество производителей и реализующих продукцию. В прошлые выходные на «Чижовка-Арене» функционировало 475 точек торговли.

Предпоследняя осенняя ярмарка-2019 пройдёт 19 октября у Дворца спорта

В выходные покупателей ждут с 09:00 и до 16:00. Будут работать фудкорты и площадки с развлечениями. По-прежнему ветеранам и пожилым людям продукцию доставят домой.

Финальная сельхозярмарка ожидается 26 и 27 октября на площадке у «Чижовка-Арены».

Люди в материале: Дмитрий Плеханов
 
 
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Новости Беларуси. 19 октября пройдет предпоследняя ярмарка этой осени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На этот раз прикупить овощей, фруктов,...
 
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