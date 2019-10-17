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«12 789 литров браги конфискованы». В Молодечненском районе нашли нелегальный самогонный завод
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Домашний завод по производству самогона ликвидировали в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
27-летний безработный житель деревни Заболотье оборудовал в гараже алкогольный цех. На 20 квадратных метрах в специальном помещении располагался механизированной аппарат.
Отработанный продукт сливался на подворье в забетонированные в землю колодцы.
Налаженная схема позволяла получать около 700 литров готового продукта за один раз.
Сергей Чеботаров, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Мужчине за незаконное производство самогона грозит очередной штраф.
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Новости Беларуси. Домашний завод по производству самогона ликвидировали в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 27-летний безработный...
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