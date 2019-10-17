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«12 789 литров браги конфискованы». В Молодечненском районе нашли нелегальный самогонный завод

18.10.2019 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Домашний завод по производству самогона ликвидировали в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«12 789 литров браги конфискованы». В Молодечненском районе нашли нелегальный самогонный завод

27-летний безработный житель деревни Заболотье оборудовал в гараже алкогольный цех. На 20 квадратных метрах в специальном помещении располагался механизированной аппарат.

«12 789 литров браги конфискованы». В Молодечненском районе нашли нелегальный самогонный завод

Отработанный продукт сливался на подворье в забетонированные в землю колодцы.

«12 789 литров браги конфискованы». В Молодечненском районе нашли нелегальный самогонный завод

Налаженная схема позволяла получать около 700 литров готового продукта за один раз.

«12 789 литров браги конфискованы». В Молодечненском районе нашли нелегальный самогонный завод

Сергей Чеботаров, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Хозяином нелегального производства оказался неработающий местный житель. За нарушение антиалкогольного законодательства мужчина попадал в поле зрения правоохранительных органов не первый раз. Дорогостоящий аппарат для изготовления спиртного был демонтирован и изъят. 12 789 литров самогонной браги конфискованы и уничтожены.

«12 789 литров браги конфискованы». В Молодечненском районе нашли нелегальный самогонный завод

Мужчине за незаконное производство самогона грозит очередной штраф.

«12 789 литров браги конфискованы». В Молодечненском районе нашли нелегальный самогонный завод

Люди в материале: Сергей Чеботаров
 
 
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Новости Беларуси. Домашний завод по производству самогона ликвидировали в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 27-летний безработный...
 
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