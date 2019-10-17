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«Кручусь, как белка в колесе»: Лукашенко дал советы будущим управленцам

18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко встретился со студентами Академии управления при президенте. Общение заняло несколько часов – молодых людей интересовали разные темы: молодежь в парламенте, отношения Беларуси и Европы и, конечно, развитие самой академии, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич. 

В Академии управления при президенте учатся будущие руководители крупных предприятий, министры, главы районов и областей. Лучшие попадают в кадровый реестр страны. Александр Лукашенко хочет, чтобы академия стала топовым вузом и обещает новое здание.

«Мы построим отдельно для государства, куда будут приходить супердети, суперлюди. Которые будут управлять государством послезавтра. Я не хотел говорить, это давняя моя мечта в образовании и управлении государством. Но раз сказал, значит сказал. Будем дорабатывать», – отметил Лукашенко. 

Со студентами Александр Лукашенко беседовал больше четырех часов. Прежде всего, президент предлагает оптимизировать программу обучения. Сделать упор на практику. Активно стажироваться у опытных руководителей. Одна из студенток тут же задала Александру Лукашенко резонный вопрос. «Может ли студент или несколько студентов президентской академии провести один рабочий день с главой государства?» – спросила Александра Кипцевич. 
  
«День, мы же не говорим сутки. Мы этот вопрос обсудим. Если ректор увидит, что это надо. Мы можем с утра до вечера протянуть их следом за президентом. Пусть посмотрят. Наверное, и мне это будет полезно», – ответил Лукашенко. 

Один из вопросов студентов – выборы в парламент. В этот раз состав кандидатов значительно омолодился. На депутатское кресло претендуют и люди чуть старше 20 лет. Мнения по этому поводу разные. Своей точкой зрения поделился и президент. Ведь руководить страной Александр Лукашенко начал в 39 лет. 

«А там же надо законы писать, творить! Кому это? Молодежи! Им надо это делать. И парламент – это очень серьезная школа будущих управленцев. Если бы я не прошел в парламент, я бы никогда не был президентом. Никогда. Я там научился больше, чем где-либо в жизни. Поэтому там надо учиться. И представлены должны быть там разные группы», – считает белорусский лидер.

Много говорили о политике. Александр Лукашенко назвал Беларусь уникальной страной. Независимость обрела мирным путем, без конфликтов. Строит союз с Россией, сотрудничает в евразийском формате. А сейчас и Запад по-новому видит Беларусь.
  
«И что меня удивило, это было года два назад, говорит: самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз – это Беларусь. И когда в этом году мне один из представителей Евросоюза задал мне этот вопрос, я говорю: ни я, ни мое правительство никогда об этом не думали и цели перед собой такой не ставили», – сказал Лукашенко. 

В руководство должны приходить лидеры, нацеленные на результат. Он возможен, если не ограничиваться рабочим кабинетом и вертеться, как «белка в колесе», отметил Лукашенко. Сам часто – в поездках по стране. Только так можно увидеть проблемы и оперативно принять решение.
 
Предыдущая встреча в таком же формате состоялась 10 лет назад. Студенты академии предложили встречаться чаще, чтобы обсуждать управленческие вопросы вместе.



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Александр Лукашенко встретился со студентами Академии управления при президенте. Общение заняло несколько часов – молодых людей интересовали разные темы:...
 
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