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«Кручусь, как белка в колесе»: Лукашенко дал советы будущим управленцам
18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко встретился со студентами Академии управления при президенте. Общение заняло несколько часов – молодых людей интересовали разные темы: молодежь в парламенте, отношения Беларуси и Европы и, конечно, развитие самой академии, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
В Академии управления при президенте учатся будущие руководители крупных предприятий, министры, главы районов и областей. Лучшие попадают в кадровый реестр страны. Александр Лукашенко хочет, чтобы академия стала топовым вузом и обещает новое здание.
Со студентами Александр Лукашенко беседовал больше четырех часов. Прежде всего, президент предлагает оптимизировать программу обучения. Сделать упор на практику. Активно стажироваться у опытных руководителей. Одна из студенток тут же задала Александру Лукашенко резонный вопрос. «Может ли студент или несколько студентов президентской академии провести один рабочий день с главой государства?» – спросила Александра Кипцевич.
Один из вопросов студентов – выборы в парламент. В этот раз состав кандидатов значительно омолодился. На депутатское кресло претендуют и люди чуть старше 20 лет. Мнения по этому поводу разные. Своей точкой зрения поделился и президент. Ведь руководить страной Александр Лукашенко начал в 39 лет.
Много говорили о политике. Александр Лукашенко назвал Беларусь уникальной страной. Независимость обрела мирным путем, без конфликтов. Строит союз с Россией, сотрудничает в евразийском формате. А сейчас и Запад по-новому видит Беларусь.
В руководство должны приходить лидеры, нацеленные на результат. Он возможен, если не ограничиваться рабочим кабинетом и вертеться, как «белка в колесе», отметил Лукашенко. Сам часто – в поездках по стране. Только так можно увидеть проблемы и оперативно принять решение.
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Александр Лукашенко встретился со студентами Академии управления при президенте. Общение заняло несколько часов – молодых людей интересовали разные темы:...
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