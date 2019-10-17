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Из-за изменения климата экономика Беларуси теряет $100 млн ежегодно

18.10.2019 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске прошёл круглый стол "Беларусь и глобальное изменение климата". Учёные, представители ООН в Беларуси и чиновники обсудили изменение климата и как это повлияет на развитие страны. Участники уверены, что климат меняется и к этому надо быть готовыми.

Из-за изменения климата экономика Беларуси теряет 0 млн ежегодно

Зимы становятся меньше


"На днях в Бресте зафиксировали температурный рекорд за последние 40 лет. Я знаю, что в Беларуси хорошее понимание, насколько этой тематикой нужно заниматься", — считает постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.


Участники круглого стола "Беларусь и глобальное изменение климата"
Климат в нашей стране начал меняться в 1989 году. Это проявилось в повышении температуры воздуха и увеличении количества осадков.

"За последние 25-30 лет среднегодовая температура превысила климатическую норму на 1,3 градуса, — уточняет доктор географических наук Виктор Мельник. — Это значит, что летом температура становится выше 25 градусов. У нас увеличился вегетационный период и уменьшился зимний".

Вместе с потеплением в Беларуси увеличилось количество осадков. Больше всего, по словам учёного, это заметно зимой и в начале весны. То, что вместо снега идут дожди, плохо влияет на сельское хозяйство.

"Если говорить о последствиях, то из-за неблагоприятных и опасных условий экономика Беларуси ежегодно теряет около $100 млн. Речь идёт о сельском хозяйстве и других отраслях.

По температурным условиям современная Гомельская область соответствует северу Украины, где такой климат был примерно 20 лет назад. Идёт смещение климатических областей". 

Плюсы и минусы изменения климата


Участники круглого стола считают, что нельзя однозначно ответить: изменение климата — это хорошо или плохо. С одной стороны, это благоприятные условия для работы, с другой — опасность для жизни.

"Сокращение зимнего периода используется в сельском хозяйстве, — говорит Виктор Мельник. — Температура воздуха стала выше — появилась возможность выращивать новые культуры. Во время теплой зимы ЖКХ несёт меньшие потери из-за уборки снега, из-за топлива. И эти факторы уже учитываются".


Как менялся климат в Беларуси


Но есть и отрицательная сторона в изменении климата. Высокая температура воздуха угрожает здоровью людей, которые зависят от погоды. Также сильная жара ведёт к засухе и появлению инфекционных болезней, которые раньше не были характерны для Беларуси.

"Всё чаще в январе температура сохраняется выше нуля. На это нужно обращать внимание. В среднем продолжительность зимы на территории Беларуси сократилась на 3-7 дней. А на юго-западе страны климатическая зима составляет два месяца и меньше", со щила в своём выступлении представитель Белгидромета Наталья Клевец.

Проще говоря, того, что мы привыкли считать календарной зимой, в действительности уже нет. Да и лето стало более длинным: оно продолжается от 95 до 100 дней. Например, в этом году климатическое лето (период со среднесуточной температурой 14 градусов и выше) составило 4 месяца: с середины мая до середины сентября.

Эксперт международных экологических программ Александр Гребеньков наиболее уязвимыми сферами во время изменения климата считает сельское и лесное хозяйство.

"Они [отрасли. — Прим.] раньше всех начали разрабатывать стратегии по адаптации, — рассказал Еврорадио специалист. — Немного сложнее с сельским хозяйством, потому что ему более трудно адаптироваться: нужно менять культуры и технологии".
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Минске прошёл круглый стол "Беларусь и глобальное изменение климата". Учёные, представители ООН в Беларуси и чиновники обсудили изменение климата и как это...
 
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