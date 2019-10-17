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Ужас! В Дрибинском районе в соломе сгорел 4-летний ребенок
Источник материала: Партизан
Во дворе одного из частных домов агрогородка Черневка Дрибинского района между двумя рулонами соломы сгорел 4-летний ребёнок.
Трагедия произошла в пятницу, 18 октября, около 14:00. Как предварительно сообщает Telegram-канал Следственного комитета, мальчик играл со спичками вместе с 5-летним братом, в результате чего и начался пожар.
Когда солома загорелась, старший мальчик прибежал к маме и рассказал о случившемся. Тело его младшего брата без признаков жизни было обнаружено во время тушения пламени.
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Во дворе одного из частных домов агрогородка Черневка Дрибинского района между двумя рулонами соломы сгорел 4-летний ребёнок.
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