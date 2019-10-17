Ужас! В Дрибинском районе в соломе сгорел 4-летний ребенок

Трагедия произошла в пятницу, 18 октября, около 14:00. Как предварительно сообщает Telegram-канал Следственного комитета, мальчик играл со спичками вместе с 5-летним братом, в результате чего и начался пожар.





Когда солома загорелась, старший мальчик прибежал к маме и рассказал о случившемся. Тело его младшего брата без признаков жизни было обнаружено во время тушения пламени.