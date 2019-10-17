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6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

18.10.2019 19:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Поиск-2019». В Беларуси завершились масштабные учения ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

На полигоне под Барановичами свои профессиональные навыки оттачивали подразделения разведки. Бойцы вели поиск диверсионных групп, а также наносили ответные удары по условному противнику.

Корреспондент Петр Бутрим о самых ярких эпизодах маневров.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

Автоматные очереди, взрывы снарядов и рев техники, хотя еще минуту назад была тишина. По легенде учения, группа диверсантов без предупреждения заняла чужую территорию. Условный противник действует агрессивно и стремительно. Но недолго: активный этап спецоперации врага остановлен, по незаконно занятым позициям мгновенно нанесен ответный удар.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

Петр Бутрим, корреспондент:
Сначала центр подготовки боевиков уничтожают с помощью авиации и ракетных ударов. По сценарию незадолго до этого незаконные вооруженные формирования отходят и захватывают вот этот населенный пункт. Все задачи по его освобождению разведчики из разных стран выполняют в тесной связке друг с другом.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

В этом и состоит суть тренировки: при слаженных действиях не страшен даже самый мощный натиск противника.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

Сегодня под Барановичами (а всего на четырех полигонах страны за несколько дней) успели отработать все виды разведки, в том числе и в ночное время. При этом по неприятелю били не каждый сам по себе, а единым кулаком.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

Игорь Король, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, руководитель учений «Поиск-2019»:
Применяли разведывательные подразделения в совместных боевых порядках. Как подразделения радиоэлектронной разведки, так и на пункте управления разведкой все группы работали как многонациональные.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

2000 военных и 250 единиц техники. В маневрах приняли участие бойцы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. Многие из подразделений в условиях белорусской природы оказались впервые. А значит, получили неоценимый для разведчика опыт ведения боя в незнакомой обстановке.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

Медер Тохтоулов, участник учений «Поиск-2019»:
Особенностью выполнения задачи была лесистая местность. Наша местность в Республике Кыргызстане особенно горная. Наши ребята справились с задачей.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Им есть чем друг перед другом и похвастаться, и поделиться, и посмотреть, и передать опыт, и самим его перенять. Это тоже очень важно.

6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

«Поиск-2019» – это второй из четырех этапов масштабных учений «Боевое братство». В Беларуси он прошел впервые. В 2020 году разведчики в таком же составе встретятся уже на армянской территории. Представителю этой страны передали кубок-символ.

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Новости Беларуси. «Поиск-2019». В Беларуси завершились масштабные учения ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне под Барановичами свои...
 
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