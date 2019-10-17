Государство предложит жильцам брать рассрочки на модернизацию своих многоэтажек

Источник материала: Вороновская газета





Со следующего года жильцы смогут самостоятельно делать частичный капитальный ремонт своего дома, не рассчитывая на титульные списки. В новом президентском Указе № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных домов» прописан механизм финансирования тепловой модернизации домов, порядок долевого участия граждан. После ремонта суммы в жировках станут меньше, но за работы жильцам многоэтажек придется заплатить из собственного кошелька.



Стены «обносились»



В Гродненской области выбрали для этого более ста домов. Из них 73 многоэтажки находятся в областном центре. Как правило, это панельные строения 70-80-х годов – самые «дорогостоящие» дома в плане энергопотребления. К примеру, сейчас в них расходуется 120-160 кВт•ч на квадратный метр в год. После проведенных мероприятий этот показатель может снизиться до 90 кВт•ч. Кстати, расход тепла в старом жилфонде европейских стран составляет 30-60 кВт•ч на квадратный метр в год. Модернизация уменьшит суммы за отопление в жировках примерно на 40 процентов. К слову, на сегодняшний день население Беларуси тратит на отопление и горячее водоснабжение около 580 млн долларов в год.



Выбирали то жилье, в котором планируется проводить капитальный ремонт до 2022 года. Определенный дом можно будет полностью реконструировать. Ведь не все работы по энергоэффективности удастся провести за счет капремонта. К примеру, не финансируется бюджетом утепление фасадов, модернизация системы отопления с вынесением батарей наружу со стен, чтобы не отапливать улицу, а также замена центрального отопления на индивидуальный тепловой пункт, – рассказала начальник отдела ПТО ГО «ЖКХ Гродненской области» Татьяна Молочкова.

5400 евро на ремонт



Оказалось, что гродненцам из выбранных домов еще не предлагали тепловую реновацию. Согласно указу, такое решение принимается на общем собрании жильцов, а проголосовать «за» должны более 2/3 собственников.



– Людям предложим два пакета строительных работ. Первый пакет «А» будет включать только установку терморегуляторов, модернизацию труб, замену входных дверей и окон в подъездах. Эти мероприятия не столько эффективны для экономии электроэнергии. Второй расширенный пакет «Б» добавит работы по утеплению кровли и фасадов, замену окон в отдельных квартирах, – пояснила начальник отдела технадзора за капитальным ремонтом жилфонда ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Анна Дубровская.



Любого обывателя интересует цена подобной модернизации. Стоимость будет зависеть от площади, которую занимает жилец. Расширенный комплекс работ, который позже отразится в жировках, обойдется владельцу «двушки» примерно в 5400 евро в эквиваленте. Работы потянут на 90 евро за «квадрат». Сумма немалая. Правда, с учетом беспроцентной рассрочки на 7-10 лет и помощи государства выходит, что владелец жилья будет оплачивать ежемесячно 10 евро.



Сегодня такие расчеты – приблизительны. Более детальную информацию о смете подобных проектов должен предоставить РУП «Институт «Белжилпроект».



– До сих пор механизм оплаты не оговорен. Его разъяснит Постановление Совмина, которое мы ожидаем к 4 декабря. Именно с этой даты вступит в силу действие Указа № 327, – уточнила Анна Дубровская.



Цена вопроса



Пока речь идет о том, что жильцы будут оплачивать затраты с рассрочкой на десять лет равными долями. Срок выплат для малоимущих граждан может быть продлен до 15 лет. У этой категории есть шанс получить безналичные субсидии по оплате работ. Финансовая помощь полагается тем горожанам, у кого 20 процентов совокупного дохода уходит на оплату услуг ЖКХ (для сельского населения это 15 процентов).



В октябре-ноябре решится вопрос, будет ли Всемирный банк кредитовать подобные работы. На проведение энергосберегающих мероприятий в жилых домах из бюджета выделят до 30 млн рублей в год. В любом случае, собственникам квартир не надо будет сразу оплачивать работы. Их на первоначальном этапе оплатят из казны. Специальный фонд сформируют из средств, поступающих от приватизации жилых помещений (не менее 10 процентов), отчислений на капремонт (не более 10 процентов) и других источников.



Есть и неприятная новость. Сегодня специалисты говорят о том, что список работ, которые входили в капитальный ремонт за счет бюджета, могут урезать. На такой шаг предполагают пойти, чтобы стимулировать проведение теплореновации за свой счет. К примеру, теперь «латают» швы, проводя капремонт. Эта услуга может «перекочевать» в работы по теплореновации.



– Люди, проводя подобный ремонт, платят за собственный комфорт. Кроме того, что расходы на теплоэнергию в жировке сократятся на 40%, квартира в отремонтированном доме подорожает на 20%, – заметила Анна Дубровская.



В ТЕМУ



Готовы ли гродненцы на теплореновацию многоэтажек за свой счет?



Татьяна Николаевна, работающая пенсионерка:



– Проживаю в многоэтажке 90-х годов. Капремонт требуется. Думаю, что платила бы за теплореновацию, если бы была уверена в качестве работ. Но боюсь, что широкомасштабная реконструкция дома с утеплением полов на первых этажах, фасадов, кровли, с заменой труб и системы отопления останется только на бумаге. Вместе с тем жильцам придется возмещать завышенную стоимость обычных работ.



Александр, водитель, 39 лет:



– Живу в доме 80-х годов. Слава Богу, у нас сделали капремонт бесплатно. Я не думаю, что семьи готовы платить по 10 евро каждый месяц за дополнительный ремонт, ведь мы и так каждый месяц делаем отчисления на строительные работы.



Елена, работник отдела кадров, 42 года:



– Эта инициатива мне не очень нравится. И так жильцы отчисляют средства на капремонт. При этом работы по утеплению наружных стен, считаю, должны финансироваться государством. А каждый жилец сам может решать, заменить ли ему окна и жить в тепле или мерзнуть экономя.