ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Инвентарь Прихода к костёлу Святой Барбары в Берестье, составленный 1 апреля 1611 года»

18.10.2019 21:06 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

18 октября 2019 года в рамках музейного проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию Бреста представили «Инвентарь Прихода к костёлу Святой Барбары в Берестье, составленный 1 апреля 1611 года».

«Инвентарь Прихода к костёлу Святой Барбары в Берестье, составленный 1 апреля 1611 года»

Лист пожелтевшей бумаги с надорванным краем, исписанный каллиграфическим почерком. Цвет чернил чуть потускнел от времени. Прошло чуть более 400 лет.

«Инвентарь Прихода к костёлу Святой Барбары в Берестье, составленный 1 апреля 1611 года»

Каменные памятники городской архитектуры канули в Лету, а этот хрупкий документ с подробным описанием костёла Светой Барбары и его имущества каким-то чудом сохранился, несмотря на все бури, пронесшиеся над городом за века существования.

Брестский областной краеведческий музей стал обладателем раритета в 1956 году. Он хранился среди 28000 документов основного фонда. В год 1000-летия Бреста отреставрированный и переведенный документ стал доступен посетителям музея.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  18 октября 2019 года в рамках музейного проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию Бреста представили «Инвентарь Прихода к костёлу Святой Барбары в Берестье,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси завершились учения разведчиков ОДКБ «Поиск-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика