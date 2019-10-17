Источник материала: Виртуальный Брест

18 октября 2019 года в рамках музейного проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию Бреста представили «Инвентарь Прихода к костёлу Святой Барбары в Берестье, составленный 1 апреля 1611 года».





Лист пожелтевшей бумаги с надорванным краем, исписанный каллиграфическим почерком. Цвет чернил чуть потускнел от времени. Прошло чуть более 400 лет.





Каменные памятники городской архитектуры канули в Лету, а этот хрупкий документ с подробным описанием костёла Светой Барбары и его имущества каким-то чудом сохранился, несмотря на все бури, пронесшиеся над городом за века существования.

Брестский областной краеведческий музей стал обладателем раритета в 1956 году. Он хранился среди 28000 документов основного фонда. В год 1000-летия Бреста отреставрированный и переведенный документ стал доступен посетителям музея.