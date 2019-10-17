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С 26.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №2 и №2А
18.10.2019 21:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 26.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №2 и №2А:
фото - иллюстрация
МАРШРУТ № 2
«М.р-н «Вулька» - Областная больница»
РАБОЧИЕ ДНИ
Областная больница 7:49 9:27 9:49 12:02 13:41 14:05 15:23 15:45 20:09
М.р-н «Вулька» 6:56 8:38 9:02 10:17 10:38 12:52 14:31 14:56
ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
Областная больница 10:30 12:04 13:38
М.р-н «Вулька» 11:19 12:51 14:25
МАРШРУТ № 2 «А»
«Областная больница – Бернады»
РАБОЧИЕ ДНИ.
Областная больница 7:37 11:01 13:05 15:16 17:17
Бернады 6:35 8:39 12:03 14:05 16:15 18:23
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Областная больница 7:36 15:19 17:17
Бернады 6:37 8:36 16:18 18:16
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С 26.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №2 и №2А: фото - иллюстрация МАРШРУТ № 2 «М.р-н «Вулька» - Областная больница» РАБОЧИЕ...
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