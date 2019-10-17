ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 26.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №2 и №2А

18.10.2019 21:06 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С 26.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №2 и №2А:

С 26.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №2 и №2А

фото - иллюстрация

МАРШРУТ № 2

«М.р-н «Вулька» - Областная больница»

РАБОЧИЕ ДНИ

Областная больница 7:49 9:27 9:49 12:02 13:41 14:05 15:23 15:45 20:09

М.р-н «Вулька» 6:56 8:38 9:02 10:17 10:38 12:52 14:31 14:56

ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

Областная больница 10:30 12:04 13:38

М.р-н «Вулька» 11:19 12:51 14:25

МАРШРУТ № 2 «А»

«Областная больница – Бернады»

РАБОЧИЕ ДНИ.

Областная больница 7:37 11:01 13:05 15:16 17:17

Бернады 6:35 8:39 12:03 14:05 16:15 18:23

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Областная больница 7:36 15:19 17:17

Бернады 6:37 8:36 16:18 18:16

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 26.10.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №2 и №2А: фото - иллюстрация МАРШРУТ № 2 «М.р-н «Вулька» - Областная больница» РАБОЧИЕ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси завершились учения разведчиков ОДКБ «Поиск-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ю с поло официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика