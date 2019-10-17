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Украина готова отразить военную агрессию с территории Беларуси

18.10.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вооруженные силы Украины готовятся к отпору широкомасштабной военной агрессии со стороны России по всей границе страны, заявил в интервью изданию Tyzhden.ua замначальника Генерального штаба ВС страны Алексей Таран.

По его словам, наступление может грозить не только на линии соприкосновения на Донбассе, но и на «границах с Беларусью и далее рядом с Крымом и Бессарабией».

Таран уточнил, что планы подготовки России к военной операции «вполне очевидны».

«Сегодня у нас есть достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны управлять войсками на этих важных направлениях», — сказал замглавы Генштаба Украины.

Он также отметил, что Украина начиная с 2014 года наращивает способности военных частей по «отражению полномасштабной вооруженной агрессии» со стороны России. «Результат можно увидеть на карте: линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно», — добавил Таран.
 
 
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Вооруженные силы Украины готовятся к отпору широкомасштабной военной агрессии со стороны России по всей границе страны, заявил в интервью изданию Tyzhden.ua...
 
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