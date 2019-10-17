Соцсети смеются над «белоруской», которая плывет по полю за мешок картошки. Взгляните на эти кадры

Опубликованные четыре кадра за несколько часов стали вирусными. Твит набрал почти сотни репостов и лайков.













На размещенных в Сети фотографиях видно, что пловчиха в розовом купальнике, защитных очках и шапочке смело ныряет со стремянки в поле.













Девушка, чтобы «не утонуть» в земле, на руках закрепила надувные нарукавники. Пловчиха очень даже виртуозно добирается до финиша.













После «заплыва» она оказывается на призовом первом месте, за что получает мешок картошки.













Устоявшийся «бульбашный» стереотип о нашей стране подвиг подписчиков сделать вывод, что речь идет об агроспорте в нашей стране.









О самой пловчихе ничего не известно. В твите не указывается ее белорусское происхождение.





Раньше нечто подобное «вирусили» зарубежные Twitter и Facebook, но там похожий сюжет был связан с мексиканским озером Тескоко.