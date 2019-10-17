ЕС утвердил Лагард на пост главы Европейского Центробанка

«Европейский совет официально назначил Кристин Лагард следующим председателем ЕЦБ. Она вступит в должность 1 ноября», — говорится в сообщении. На этом посту Лагард сменит Марио Драги.





РБК . Ранее за кандидатуру Лагард на пост руководителя ЕЦБ проголосовали 394 депутата Европарламента, против выступили 206. Глава Центробанка избирается сроком на восемь лет, передает





До этого Лагард с 2011 года занимала пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), а также стала первой женщиной — министром экономики, финансов и промышленности Франции во время президентского срока Николя Саркази. Ради выдвижения на пост главы ЕЦБ она ушла из МВФ в середине июля.









Лагард входит в топ-75 самых влиятельных людей мира по версии Forbes, помимо нее в рейтинге еще четыре женщины — это канцлер Германии Ангела Меркель, экс-глава британского правительства Тереза Мэй, глава General Motors Мэри Барра и руководитель Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.