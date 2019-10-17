Александр Лукашенко поделился мыслями, чем мог бы заняться после того, как уйдёт с поста Президента

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отвечая на вопросы студентов Академии управления, Президент много шутил, раскрывал небольшие секреты, в том числе из своей повседневной жизни, рассказывал ранее не звучавшие подробности всем известных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из таких любопытных деталей разговора – Александр Лукашенко поделился мыслями, чем мог бы заняться после того, как уйдет с поста Президента.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот я бы чем занялся? Ушел бы вот с должности Президента. Ну, если бы ректором я был где-то в учреждении, это было… Сам себя же не назначишь перед уходом. Но преподавателем – это то, что я воспринимаю.