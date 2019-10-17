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Александр Лукашенко поделился мыслями, чем мог бы заняться после того, как уйдёт с поста Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отвечая на вопросы студентов Академии управления, Президент много шутил, раскрывал небольшие секреты, в том числе из своей повседневной жизни, рассказывал ранее не звучавшие подробности всем известных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из таких любопытных деталей разговора – Александр Лукашенко поделился мыслями, чем мог бы заняться после того, как уйдет с поста Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Отвечая на вопросы студентов Академии управления, Президент много шутил, раскрывал небольшие секреты, в том числе из своей повседневной жизни,...
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