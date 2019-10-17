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В Беларуси с 1 января 2020 года изменяется система оплаты труда бюджетников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указ подписан 18 октября. Отдельно документом выделены студенты, обучающиеся на педагогических специальностях, а также их преподаватели. Предусмотрены и доплаты пенсионерам с ученой степенью доктора наук и званием профессора. Правда, лишь в случае прекращения ими трудовой деятельности.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда», сообщили в программе Новости «24...
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