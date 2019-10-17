Никто не забыт: в Минске представили книгу об армянских солдатах ВОВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Узнать о судьбе армянских воинов, которые в Великую Отечественную войну сражались на территории Беларуси, теперь можно из книги. В Минске представили уникальное издание, передает в пятницу «МИР 24».



Авторы рукописи изучили миллионы документов, которые хранятся в архивах и музеях России, Беларуси, Армении и Украины. В книге есть карта захоронений. Это поможет тем, кто ищет места гибели родственников. Впервые в одном издании собрана информация о более чем трех тысячах воинах-армянах.

«Проект – это результат семилетней работы. Здесь очень важно, что наследие победы, ее историческая ценность должна быть прочувствована на уровне каждого солдата, каждого освободителя, кто внес свою лепту с борьбу с фашизмом», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Армении в Беларуси Армен Гевондян.



Книга – часть большой программы по увековечению памяти тех, кто освобождал Беларусь. Издание передадут в библиотеки и музеи всех регионов страны.