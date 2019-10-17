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Никто не забыт: в Минске представили книгу об армянских солдатах ВОВ
18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Узнать о судьбе армянских воинов, которые в
«Проект – это результат семилетней работы. Здесь очень важно, что наследие победы, ее историческая ценность должна быть прочувствована на уровне каждого солдата, каждого освободителя, кто внес свою лепту с борьбу с фашизмом», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Армении в Беларуси Армен Гевондян.
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Авторы рукописи изучили миллионы документов, которые хранятся в архивах и музеях России, Беларуси, Армении и Украины.
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