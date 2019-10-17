На празднике льноводов в Могилеве наградили передовиков отрасли

Источник материала: Горецкий вестник

Региональный праздник в честь льноводов Могилевщины состоялся во Дворце культуры области. Почти тридцати передовикам этой сферы были вручены республиканские и областные награды.





Почетной грамотой облисполкома был награжден начальник автотранспортного участка ОАО «Горкилен» Василий Бандык и тракторист этого открытого акционерного общества Николай Привалов. Льноводы вручили награды своим партнерам. Ценных подарков от шкловского льнозавода за оказанную помощь в уборке льна был удостоен ряд работников предприятий региона и студентов БГСХА.

Председатель облисполкома сообщил , что среди 21 предприятия отрасли горецкий льнозавод занимает первое место, мстиславский – третье, хотимский – пятое, шкловский – восьмое. «К чести всех присутствующих все наши льнозаводы сработали прибыльно, поправили финансово-экономические показатели: отмечается рост выручки на 30%, прибыль от реализации выросла почти в 2 раза, экспортные поставки – в 1,4 раза. На этой основе выросла среднемесячная заработная плата. На отдельных заводах она перешагнула Br 1 тыс”.





«Все это заслуживает уважения и благодарности, – подчеркнул Леонид Заяц. — Но на этом успокаиваться и останавливаться нельзя. Есть огромные резервы». В качестве примера глава региона привел горецкий льнозавод, где урожайность в нынешнем году – 40 ц/га. «Нужно сделать выводы, и на будущий год чтобы это стало не исключением, а закономерностью в работе. Наша земля способна вырастить этот урожай. Нужно только вложить умения и старания», – констатировал председатель облисполкома.

По его словам, горецкое предприятие, его руководитель и специалисты заслуживают того, чтобы сегодня говорили им «спасибо». На завод можно хоть сегодня вести любую делегацию и не краснеть, не стыдиться. Территория убрана, хорошо оборудованы бытовые помещения, толково организована работа, отмечается высокое качество продукции.