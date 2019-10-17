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На празднике льноводов в Могилеве наградили передовиков отрасли
18.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Региональный праздник в честь льноводов Могилевщины
Почетной грамотой облисполкома был награжден начальник автотранспортного участка ОАО «Горкилен» Василий Бандык и тракторист этого открытого акционерного общества Николай Привалов. Льноводы вручили награды своим партнерам. Ценных подарков от шкловского льнозавода за оказанную помощь в уборке льна был удостоен ряд работников предприятий региона и студентов БГСХА.
Председатель облисполкома
«Все это заслуживает уважения и благодарности, – подчеркнул Леонид Заяц. — Но на этом успокаиваться и останавливаться нельзя. Есть огромные резервы». В качестве примера глава региона привел горецкий льнозавод, где урожайность в нынешнем году – 40 ц/га. «Нужно сделать выводы, и на будущий год чтобы это стало не исключением, а закономерностью в работе. Наша земля способна вырастить этот урожай. Нужно только вложить умения и старания», – констатировал председатель облисполкома.
По его словам, горецкое предприятие, его руководитель и специалисты заслуживают того, чтобы сегодня говорили им «спасибо». На завод можно хоть сегодня вести любую делегацию и не краснеть, не стыдиться. Территория убрана, хорошо оборудованы бытовые помещения, толково организована работа, отмечается высокое качество продукции.
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