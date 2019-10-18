Белоруска Татьяна Шаракова выиграла бронзу на чемпионате Европы по велоспорту на треке

Источник материала: Tut.by

Белоруска Татьяна Шаракова выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в эти дни в Нидерландах.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шаракова стала третьей в омниуме. В этом виде гонщицы поочередно соревнуются в четырех видах: скрэтче, темпо, гонке на выбывание и гонке по очкам.

После первого вида Татьяна занимала лишь 16-е место, но затем начала постепенно отыгрываться. После успешно проведенной гонки темпо Шаракова была уже восьмой. Такой же белоруска оставалась и после гонки с выбыванием.

Все в итоге решалось в гонке по очкам. И этот вид Татьяна провела блестяще. Она воспользовалась тем, что лидеры смотрели друг за другом, и предприняла своевременную атаку, «нарисовав» круг и поднявшись на промежуточное третье место.

Такой затратный рывок вынудил белоруску сделать небольшую паузу. В это время соперницы набирали очки и отодвинули ее на пятое место. А ключевым стал рывок Шараковой в самом конце гонки. Она взяла последний спринт и вернула себе третье место.

Золото досталось нидерландке Кирстен Вилд, серебро — британке Лауре Кенни.

Чемпионат Европы продлится до 20 октября, а уже 31 октября стартует новый сезон Кубка мира. Первый этап пройдет в Минске.