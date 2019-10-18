Фонды Мирского замка пополнятся французскими веерами XIX века ручной работы

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Коллекция вееров Мирского замка пополнится тремя экспонатами из Франции, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии в Париже.

«Активный представитель белорусской диаспоры во Франции Анастасия Данилова 19 октября безвозмездно передаст в фонды Мирского замка три французских веера XIX века ручной работы, — рассказали в посольстве. — Надо отметить, что таких вееров никогда ранее не было на территории Беларуси, но они относятся к эпохе, когда аналогичные веера западноевропейского производства использовались представителями белорусского дворянства».





Веера размером около 30 см созданы в 1880-1890 годах. На них изображены сцены сельской жизни и цветочные композиции.

Это уже не первый проект по возвращению культурных ценностей в Беларусь, реализованный посольством Беларуси во Франции вместе с Анастасией Даниловой. Ранее для Мирского замка были приобретены два гобелена XVII века. За активную работу по развитию белорусско-французских культурных отношений Анастасия Данилова отмечена благодарностью министра культуры Беларуси, которая будет вручена ей во время церемонии передачи вееров.-0-

