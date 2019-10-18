Известный итальянский футбольный клуб обанкротился

Как сообщает Football Italia, суд Палермо утвердил банкротство клуба.





Отмечается, что сын бывшего владельца "Палермо" Маурицио Дзампарини Андреа обратился к суду с предложением о выплате долгов команды в 10 млн евро, но этого оказалось недостаточно.





Основанный в 1900 году "Палермо" опустился в серию D после процедуры банкротства и обвинений в финансовых нарушениях. В 1986 году клуб уже прекращал свое существование, но возрождался в 1987-м.





"Палермо" трижды был финалистом Кубка Италии в сезона-1973/74, 1978/79 и 2010/11. Пять раз он становился победителем серии В.