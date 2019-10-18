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Александр Лукашенко: «Вы думаете, мне что, это в радость – смертная казнь?»

18.10.2019 23:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Диалог Беларусь – ЕС. К чему привели санкции, и почему сегодня в нашей стране Европа видит надежного партнера? Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Вы думаете, мне что, это в радость – смертная казнь?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они поняли, что нельзя к Беларуси так относиться. И вы знаете, я же читаю разную информацию. Вот мне разведка наша доложила однажды один материал, где они оценивают Беларусь. И что меня удивило (это где-то года два тому назад было), говорит: самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких там изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз, это Беларусь. Это был закрытый их доклад, я его прочитал.

В этом году мне один из представителей Евросоюза задал этот вопрос. Я говорю: «Вы знаете, я над этим вопросом никогда не думаю». Она говорит: «Ну, а как вы насчет вступления в Евросоюз?» Я говорю: «Ни я, ни мое правительство никогда об этом не думали и цели перед собой такой не ставили». Но раз задают такой вопрос, значит, он у них уже сформировался где-то. И я понимаю, действительно, если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели. Вообще никаких проблем.

Александр Лукашенко: «Вы думаете, мне что, это в радость – смертная казнь?»

«Смертная казнь вот, отмените». Я говорю: «Народ проголосует – отменим». У нас референдум прошел. Я говорю: «Вы думаете, мне что, это в радость – смертная казнь, что я подписываю каждый указ, и после меня расстреливают человека, если грубо говорить?» Да сто лет это мне надо! Но так проголосовал народ, это по Конституции полномочия Президента. В любой стране это полномочия президента, где существует смертная казнь. Поэтому это не стало бы каким-то барьером. Да оно и не является сейчас большим барьером для нашего общения.

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Новости Беларуси. Диалог Беларусь – ЕС. К чему привели санкции, и почему сегодня в нашей стране Европа видит надежного партнера? Подробности в программе Новости «24...
 
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