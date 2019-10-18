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Стыдно даже говорить: Лукашенко раскритиковал ситуацию в школах
Источник материала: БДГ
В школе должен быть порядок, заявил Александр Лукашенко на встрече в Академии управления при президенте.
«В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет. Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит. И рассказывают - стыдно даже говорить», - обрисовал ситуацию в учебных заведениях Лукашенко.
По мнению официального лидера Беларуси, школа — это особенное место в жизни человека. Он назвал школу храмом. «Школа - это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок», -
Александр Лукашенко 18 октября во время визита в Академию управления при президенте Беларуси предложил
Напомним, что порядком в школе Лукашенко в очередной раз озаботился после того, как 13 сентября уволили учительницу гомельской школы №15 Людмилу Четверткову: придя на замену в 4 класс, она стала участником конфликта с учеником. Дети сняли на видео и выложили в сеть, как учитель трясет партой над головой ученика. 18 сентября Александр Лукашенко
После скандала в Гомеле в некоторых минских школах
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В школе должен быть порядок, заявил Александр Лукашенко на встрече в Академии управления при президенте.
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