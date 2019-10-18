Ум и красота: стало известно, кто представит Беларусь на «Мисс мира»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студентка университета и вторая вице-мисс Беларусь-2018 Анастасия Лавринчук представит свою страну на международном конкурсе красоты «Мисс мира». На нем она продемонстрирует народный танец Лявониха, номер с саблей и, конечно, сверкающий национальный костюм, передает «МИР 24».

Репетиции номеров и занятия по английскому языку занимают все время девушки. Наряды готовят одни из лучших белорусских дизайнеров. Например, национальный костюм вышит цветами полесья. Главный этап конкурса – благотворительные проекты участниц. Анастасия выбрала тему поддержки семей усыновителей, и не случайно.



«Моя семья – это семья усыновителей. Около двух с половиной лет назад мы удочерили девочку. И теперь у меня появилась еще одна сестричка Вика. И вот на собственном примере мы ощутили, что у приемных семей есть свои проблемы и им тоже нужна поддержка», – рассказала Лавринчук.