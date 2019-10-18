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Ум и красота: стало известно, кто представит Беларусь на «Мисс мира»
19.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студентка университета и вторая вице-мисс Беларусь-2018 Анастасия Лавринчук представит свою страну на международном конкурсе красоты «Мисс мира». На нем она продемонстрирует народный танец Лявониха, номер с саблей и, конечно, сверкающий национальный костюм, передает «МИР 24».
Репетиции номеров и занятия по английскому языку занимают все время девушки. Наряды готовят одни из лучших белорусских дизайнеров. Например, национальный костюм вышит цветами полесья. Главный этап конкурса – благотворительные проекты участниц. Анастасия выбрала тему поддержки семей усыновителей, и не случайно.
Напомним, что 69-й
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На международном конкурсе девушка представит народный танец Лявониха, номер с саблей и сверкающий национальный костюм.
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