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В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

19.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

18 октября в Слуцком городском Дворце молодежи прошел открытый фестиваль «Кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета».

В фестивале приняли участие 6 команд:

  • «СырОк» (Слуцкий сыродельный комбинат),
  • «Нахлебники» (Слуцкий хлебозавод),
  • «Консервы» (Слуцкий государственный колледж),
  • «Люди в белых халатах» (Слуцкая центральная районная больница),
  • «Социал и К°» (управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома),
  • «КМТС» (управление по образованию Слуцкого райисполкома).

Команды соревновались в двух конкурсах: «Фристайл» и «Биатлон».

По итогам игры безоговорочную победу одержала команда «Социал и К°» Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения. Именно она и завоевала кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета, сообщает Слуцк-МЛЫН.BY.

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото


Фото: Екатерина Елисеева, МЛЫН

 
 
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18 октября в Слуцком городском Дворце молодежи прошел открытый фестиваль «Кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета».
 
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