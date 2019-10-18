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В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото
19.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
18 октября в Слуцком городском Дворце молодежи прошел открытый фестиваль «Кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета».
В фестивале приняли участие 6 команд:
Команды соревновались в двух конкурсах: «Фристайл» и «Биатлон».
По итогам игры безоговорочную победу одержала команда «Социал и К°» Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения. Именно она и завоевала кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета,
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18 октября в Слуцком городском Дворце молодежи прошел открытый фестиваль «Кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета».
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