В Слуцке прошёл фестиваль КВН на Кубок председателя райисполкома. Фото

Источник материала: Слуцк Город





18 октября в Слуцком городском Дворце молодежи прошел открытый фестиваль «Кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета».

В фестивале приняли участие 6 команд:

«СырОк» (Слуцкий сыродельный комбинат),

«Нахлебники» (Слуцкий хлебозавод),

«Консервы» (Слуцкий государственный колледж),

«Люди в белых халатах» (Слуцкая центральная районная больница),

«Социал и К°» (управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома),

«КМТС» (управление по образованию Слуцкого райисполкома).

Команды соревновались в двух конкурсах: «Фристайл» и «Биатлон».

По итогам игры безоговорочную победу одержала команда «Социал и К°» Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения. Именно она и завоевала кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета, сообщает Слуцк-МЛЫН.BY.































































