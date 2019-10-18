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Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

19.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Чествование представителей творческих профессий прошло в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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