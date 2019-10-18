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Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж
19.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Чествование представителей творческих профессий прошло в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.
Фото Михаила Левцова
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Чествование представителей творческих профессий прошло в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства. ...
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