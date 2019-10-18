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«Юность» сыграет в 1/8 Лиги чемпионов с «Ред Булл Мюнхен»

19.10.2019 02:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская «Юность» узнала соперника по стадии плей-офф хоккейной Лиги чемпионов. В 1/8 финала белорусский клуб сыграет с немецким «Ред Булл Мюнхен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» сыграет в 1/8 Лиги чемпионов с «Ред Булл Мюнхен»

В прошлом сезоне команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов, и «Юность» проиграла в обеих встречах. В итоге клуб из Мюнхена добрался тогда до финала турнира.

«Юность» сыграет в 1/8 Лиги чемпионов с «Ред Булл Мюнхен»

Первый матч плей-офф нынешнего розыгрыша хоккейного Еврокубка «Юность» проведет 12 или 13 ноября в Минске. Ответный через неделю в Мюнхене.   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минская «Юность» узнала соперника по стадии плей-офф хоккейной Лиги чемпионов. В 1/8 финала белорусский клуб сыграет с немецким «Ред Булл Мюнхен»,...
 
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