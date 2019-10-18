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Президент Беларуси в Академии управления: «Слишком дорого обходятся стране управленческие ошибки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ведущий вуз страны или площадка для подготовки управленческой элиты. Александр Лукашенко 18 октября посетил Академию управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ее стенах образование получают не только студенты, но и уже состоявшиеся специалисты. Сегодня стране нужны руководители новой формации – с лидерскими качествами, нацеленные на высокий результат. Поэтому к подготовке кадров глава государства предъявляет самые высокие требования. На этом во время общения со слушателями и преподавателями вуза Александр Лукашенко сделал особый акцент.
Глава государства высказался о ситуации в школах, разработке нового закона о госслужбе, о том, каких людей нужно отбирать в управленцы.
Закон о государственной службе должны подготовить к марту 2020 года. Управленческий аппарат, конечно, ждут перемены. Это естественный процесс, он идет параллельно с развитием страны. Механизм подбора управленцев, социальные гарантии, количество классов, вопросы ротации – новеллы должны сделать институт госменеджмента современным и престижным.
Но главное, чтобы работали на руководящих местах мотивированные, профессиональные и порядочные люди, хорошо понимающие, что их главная задача – работать во благо страны и интересов остальных белорусов.
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Новости Беларуси. Ведущий вуз страны или площадка для подготовки управленческой элиты. Александр Лукашенко 18 октября посетил Академию управления при Президенте,...
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