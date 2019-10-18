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Президент Беларуси о жёстких управленческих решениях: «Ночь не спишь, вторую, пока это всё не зарубцуется»

19.10.2019 00:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Говоря о ротации кадров в стране, о назначении на должности новых специалистов, Президент признался: многие решения даются нелегко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспомнил нашумевшую некогда отставку министра и вице-премьера после посещения фермы. Теперь оба работают в том самом регионе.

Президент Беларуси о жёстких управленческих решениях: «Ночь не спишь, вторую, пока это всё не зарубцуется»

Ольга Митрахович, преподаватель Академии управления при Президенте Беларуси:
Насколько тяжело принимать управленческие решения, особенно если эти решения жесткие и, может быть, иногда не совсем популярные?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Например.

Ольга Митрахович:
Например, вы приезжаете, посещаете какое-то предприятие…

Александр Лукашенко:
А, я приехал на ферму, а там (извините меня) в навозе телепаются телята, рядом министры ходят, смотрят тут, мне рассказывают: я пошел не туда, куда они хотели меня завести, а там еще хуже, да?

Ольга Митрахович:
Например.

Президент Беларуси о жёстких управленческих решениях: «Ночь не спишь, вторую, пока это всё не зарубцуется»

Александр Лукашенко
Например. Ну, вы видели, что было.

Ну, вот ты принял решение. Как я говорил: а семья, а дети, а потом, ты вот работал. Ну да, ты виноват жестоко. Ты Президента приглашал – это же ты готовился, и после этой подготовки такое. Я думаю: а что же там, где я не посмотрел, где я не побывал, где вы специально не готовитесь? Но, тем не менее, дети и прочее, и начинаешь это ворошить. Ночь не спишь, вторую, пока это все не зарубцуется. Это на таком человеческом уровне.

А когда ты принимаешь решение, когда ты видишь это несчастное животное, которое… Оно же беспомощное, его поставили. Больной теленочек особенно. Ну слушайте, я человек деревенский, я с животными всю жизнь прожил. Это самое беззащитное, что может быть с человеческой точки зрения. Что касается экономики – это же огромный ущерб. Если бы мы их вырастили, это были бы коровы, или на мясо бычков сдали, говядина и так далее.

Президент Беларуси о жёстких управленческих решениях: «Ночь не спишь, вторую, пока это всё не зарубцуется»

Вот тогда у тебя кипит кровь в жилах. Я не могу, я человек системный, мне надо, чтобы порядок был. Поэтому когда принимаешь решения и видишь: я же тебя предупреждал, министр образования, что в школе должен быть порядок, ты меня послушал и это не сделал – как к этому относиться?

Потом наказал, уволил с работы, и начинаешь это все крутить… Это страшно тяжело. Это просто так не проходит. Это рубцуется сердце твое, это все остается. Тем более, я же восприимчивый человек. Поэтому после принятия каких-то непопулярных жестких решений это очень долго переживаешь.

Президент Беларуси о жёстких управленческих решениях: «Ночь не спишь, вторую, пока это всё не зарубцуется»

Ну и потом: уволил я министра, вице-премьера. Вот, Михаил Иванович здесь сидит, долго проработал со мной. Я вам скажу, что недавно я к ним послал из других областей людей. Говорю: «Идите, посмотрите, как надо делать». И так, как они там развернулись… слушай, если так в каждой области будет, мне наполовину меньше работы. Можно и правительство распускать.

То есть бывает и так, что иногда крутанешь, и по делу, а потом подумаешь: разбрасываться людьми тоже нельзя. И направляешь их туда с таким заданием под особый прицел, под бинокль: «Иди и показывай». Они это понимают. В общем-то, управленцы у нас тоже неиспорченные.

Президент Беларуси о жёстких управленческих решениях: «Ночь не спишь, вторую, пока это всё не зарубцуется»

Люди в материале: Ольга Митрахович, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Говоря о ротации кадров в стране, о назначении на должности новых специалистов, Президент признался: многие решения даются нелегко, сообщили в...
 
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