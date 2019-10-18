Их фотографируешь - они разбегаются. Новые методы борьбы с халтурой на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Что делать, если строители расковыряли у подъезда асфальт, а привести все в порядок не спешат? Куда жаловаться, если двор после них стал похож на танковый полигон после учений? Как быть, если после капитального ремонта нужен еще один ремонт? Ответ прост: фотографируем, снимаем видео и присылаем примеры разгильдяйства и халтуры на «Доску позора». Снимаем, даже если все строители и прорабы нервничают или разбегаются: так оставлять нельзя.

На входе на территорию детского сада № 76 по улице Янковского, 21 в Минске раньше дорожки не было. Кроме этого, возле калитки из земли торчал обрезок трубы, и о него все спотыкались. После публикации на «Доске позора» ситуация изменилась: появилась новая дорожка, труба исчезла. Автор фото попросил поблагодарить администрацию садика от имени родителей.







И полгода не прошло, как в Витебске у подъезда дома № 26 по улице Широкой закончили работы по замене труб и укладке асфальта.







Город Столбцы, улица Магистральная. Люди жаловались, что для того, чтобы перейти дорогу, нужно три раза запрыгнуть и спрыгнуть с высокого бордюра. На критику отреагировали оперативно: теперь там нормальный безбарьерный переход.







Минск, улица Красина, 29. «Одно лечим — другое калечим», — пишет автор фотографии, на которой мы видим погнутую домофонную дверь. Ее погнули, когда выносили старый разобранный лифт, запчасти и детали от него. Теперь дверь не закрывается.



Фото предоставлено читателем

Так выглядит кольцо на Кошевого в Минске во время дождя. Автор фото не уточнил: там ливневка забилась или ее там нет?



Фото предоставлено читателем

Мост, который соединяет Жодино и микрорайон Заречье, открыли, но никто из чиновников не увидел, в каком состоянии находится подъездная дорога к нему.









Этот пешеходный переход находится в городе Ветке по улице Ленина. Это центральная улица, ведущая к площади и местному райисполкому.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Нововиленская, 18. Котлован был вырыт еще в начале сентября. До сих пор стройка не закончена и должным образом не огорожена. Недалеко находится детская площадка. На фотографиях виден выход из второго подъезда.









Ремонт дорожки во дворе по улице Волоха, 53 в Минске. Автор фото сообщает, что после обращения на «115» по поводу ремонта внутридворовой дорожки в октябре 2018 года за ее ремонт взялись в октябре 2019 года: «Раскопали грязь, потом положили асфальт в лужу. Но его не хватило, и теперь приходится детям и родителям по пути в школу и на работу идти по колено в грязи, так обойти это невозможно, фонарей вдоль дорожки нету, да еще и бордюры из грязи и глины». А где хотя бы подложка из гравия? Бордюры? Не надо ля-ля — так дорожки не делают!





Вот так восстановили благоустройство после строительства дома по адресу Рогачевская, 2Б. Бордюры решили не устанавливать. Неужели рассчитывают, что трава вырастет и все будет окей? Не будет, потому что землю дождями смоет на проезжую часть, а потом и асфальт начнет разрушаться.









Унитаз в стиле «а-ля гнездо орла». Его обнаружили в туалете столовой № 181 на Богдановича, 155.



Фото предоставлено читателем

Могилев, проспект Шмидта, 88, подвал третьего подъезда. Кран течет, а ЖРЭУ, как пишут жильцы дома, не в силах исправить ситуацию.

Минск, улица Голодеда, 23, корпус 2. На козырьке балкона нет отлива. Номер квартиры не указан, но, мы думаем, найти ее нетрудно — там на козырьке дерево растет.



Фото предоставлено читателем

Переход в городе Гомеле по улице Юбилейной. Это пешеходы так плитку втоптали? Не думаем.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Аэродромная, 45. Здесь есть лестница, которую таковой назвать довольно сложно. Автор фото сообщает, что «спускаться по ней, особенно в дождливую погоду, когда земля (основной материал этой лестницы) расползается под ногами, проблематично. Спуск и подъем по ней не только вызывают неудобства, но также и опасны: из бетонной стены торчит железная балка». Была бы это нормальная лестница из бетона, никто бы не жаловался.









Город Барановичи, перекресток улиц Чернышевского и Советской. Столб поврежден уже минимум полгода, но ничего лучше, чем «полечить» его при помощи скотча, не придумали. О состоянии бетона и арматуры под скотчем можно только догадываться.



Фото предоставлено читателем

Вот такие последствия от езды по тротуарам строительной техники в новеньком дворе по улице Ельских, 2 в Минске.



Фото предоставлено читателем

Эта дорожка ведет ко второму подъезду дома № 64 по улице Воронянского в Минске. В таком виде она уже больше года.



Фото предоставлено читателем

Островец, бездорожье у здания ЖКХ.



Фото предоставлено читателем

Вот такой интересный пешеходный переход есть в Фаниполе по улице Я. Купалы, возле гаражного кооператива.



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица М. Горького возле дома № 138. После того как поставили перила и отремонтировали ступени, пользоваться лестницей в дождливую погоду стало невозможно. Почему?





А этот архитектурно-строительный шедевр мы просим всех оценить в комментариях и сказать, что это может быть.





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!