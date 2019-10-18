За сколько можно выпить кофе с пирожным в минских театрах? Вот самый бюджетный вариант

Источник материала: Tut.by

Думаете, театр начинается с вешалки? Для многих он начинается с буфета. Возможно, вы представляете себе театральный буфет как место, где собирается элита, чтобы выпить дорогого шампанского с бутербродом с черной икрой. Вас удивит, если мы скажем, что в некоторых минских театрах можно найти пиццу, гамбургеры, чебуреки и даже пиво? AFISHA.TUT.BY прогулялась по буфетам столичных театров и узнала, что и почем там продают. Спойлер: есть очень бюджетные варианты.

Что смотреть в театрах Минска

Вместе с фотографом мы обошли четыре минских театра — Большой, Купаловский, Музыкальный и Театр кукол. Оказывается, кое-где, помимо модных десертов, мартини и глинтвейна, можно купить сосиску в тесте и кофе с бальзамом. Самые любопытные находки — в нашем материале.

Буфет Большого театра





В буфете Большого театра широкий ассортимент и много места. Тут кормят не только бутербродами, но и популярными десертами. Более того, как нам рассказали в театре, меню корректируется в зависимости от спектаклей.

Сладкоежкам в Большом предложат много десертов, название которых вы точно знаете. Тут есть и брауни, и тирамису, и макароны. Самая дорогая позиция в меню — торт «Красный бархат», самая бюджетная — корзиночка с кремом, как в «Центральном». Но самым востребованным лакомством администратор называет пирожное «Опера». Объясняет:

— Из-за названия все думают, что это мы сами готовим. Расходится очень хорошо.



Пирожное «Опера»



Пирожное «Красный бархат» — самое дорогое в буфете



Пирожное «Корзиночка»



Пирожное «Макароны»

Из несладких блюд дешевле всего тут обойдется бутерброд с сырокопченой колбасой. Самый дорогой бутерброд — с семгой. Иногда в буфете появляются и другие бутерброды. Администратор театра комментирует:

— Если хороший спектакль — допустим, «Лебединое озеро» , — мы знаем, что все будет в ходу, — тогда кухня делает и бутерброды с икрой, и тарталеточки предложить могут.





Весь кофе здесь натуральный: есть эспрессо и американо. От горячего шоколада, который сейчас стоит меньше двух рублей, в будущем буфет планирует отказаться, его особо не берут. Как и айриш, который продавался раньше, но не пользовался спросом. Чай продают в пакетиках. В буфете также есть коньяк и шампанское.





Если вам этого мало и вы хотите закатить в Большом серьезный банкет, сделать это можно вот как: перед спектаклем приходите в буфет и бесплатно бронируете столик, к антракту вам его накрывают тем, что вы заказали из меню. Еще можно провести здесь фуршет для гостей с расширенным ассортиментом блюд по телефону: 284−77−75.

Некоторые позиции из меню: десерт — визитная карточка — пирожное «Опера» — 4,30 рубля;

самый дорогой десерт — торт «Красный бархат» — 5,80 рубля;

самый бюджетный десерт — «Корзиночка Снежинка» — 1,29 рубля;

бутерброд с рыбой или икрой — 3,84 рубля;

сок с розовым грейпфрутом (1 л) — 8,24 рубля;

горячий шоколад (110 мл) — 1,81 рубля;

кофе (эспрессо и американо) — 2,65 рубля;

чай в ассортименте — 1,75 рубля;

вода (0,5 л) — 90 копеек.

Буфет Купаловского театра





В Купаловском предзаказ тоже возможен: чтобы не стоять в очереди во время антракта, после 18.00 и до начала спектакля вы можете подойти в буфет на втором этаже и заказать, например, горячий жульен и текилу (да-да, все это есть в меню театра). Во время антракта вас уже будет ждать накрытый стол, к которому никого, кроме вас, не пустят.

Из сладкого самое востребованное здесь — десерты собственного производства: их доставляют из кафе «Аўстэрыя Уршуля», которое находится в здании театра на нижнем этаже. В меню — кофейное пирожное тирамису, штрудель, который подается теплым с шариком мороженого. «Наполеон» — самую дорогую позицию среди десертов — в буфете называют еще и самым популярным заказом.









В Купаловском сами варят глинтвейн, а еще продают крепкое спиртное.

— Театр у нас начинается с коньячка, — подмечают в буфете.

Интересуемся, охотно ли берут бутерброды (тут их называют «кростини»). Оказывается, закуски и с рыбой, и с колбасой в буфете пользуются одинаковым спросом. Их обычно подбирают под алкоголь. А вот среди студентов самый частый заказ — бутерброды и чай/кофе.









Из кофе в меню числятся американо, эспрессо и гляссе (это американо с шариком мороженого). По словам буфетчиков, тут хорошо берут горячий шоколад со сливками. Чай продают только в пакетиках: есть черный и зеленый.

Некоторые позиции из меню: самый популярный десерт — «Наполеон» (105 г) — 7 рублей;

самый бюджетный десерт — шоколадный трюфель — 4 рубля;

кростини с семгой — 5 рублей;

грибной жульен (85 г) — 5 рублей;

мороженое с алкоголем, грецким орехом или шоколадом (150/15 г) — 6 рублей;

кофе (американо и эспрессо) — 3,50 рубля;

гляссе — 5 рублей;

чай в пакетиках (черный и зеленый) — 1,50 рубля;

вода — 1,50 рубля.

Буфет Музыкального театра





В этом буфете в ходу немного другие закуски. Самое популярное — пирожные и запеченные бутерброды «как пицца» (так их называют посетители). Бутерброды с икрой тут не продаются: среди гостей театра они расходятся даже хуже, чем с рыбой, хотя и дешевле. Бутерброды со шпротами тоже не пошли, как и слойки собственного производства.

По сути, три вида пирожных и шесть видов закусок — это все, что есть в меню, но эти позиции уже проверены временем, и это «оптимальный вариант», говорит одна из буфетчиц.









На прилавке замечаем пиво. Спрашиваем, пользуется ли спросом у минских театралов. Оказывается, его берут редко, может попросить только какой-то приезжий гость. Туристы, кстати, всегда интересуются чем-нибудь белорусским.

Буфетчицы рассказывают, что сейчас в театр стало ходить много молодежи. Студенты заказывают что-то поскромнее, спиртным они не интересуются. Разве что парень с девушкой могут заказать шампанское. А так они покупают соки, воду, чай.

Ритм работы такой, объясняет буфетчица, что, например, коктейли смешивать невозможно. По этой же причине чай продают в пакетиках.





Зато тут есть гляссе. Одна из сотрудниц уточняет:

— Очень часто слышим от зрителей про гляссе — «вкус нашего детства».

Вам, кстати, предлагают отметить какой-нибудь праздник прямо в театре. Для этого нужно прийти в буфет или позвонить по телефону +375 29 647−01−76, оговорить, на какой день у вас билеты и сколько вас человек, выбрать, что из меню вы хотите видеть на своем столике, — и в нужный день для вас все накроют. Сможете отдохнуть в буфете за час до спектакля и в антракте. Дополнительных денег за это брать не будут. В буфете отмечают:

— Наши посетители говорят, что это достойно, модно и недорого по сравнению с тем, чтобы отпраздновать что-то в ресторане.

Единственным минусом работники называют то, что тут нет стульев. Но, говорят, они и не появятся — скоро в театре будет капитальный ремонт.

Некоторые позиции из меню: самый дорогой десерт — творожно-маковое пирожное — 2,70 рубля;

бутерброд с рыбой — 1,65 рубля;

корзинки с птицей, запеченные по-бобруйски, — 2,75 рубля;

эклер с салатом из сыра — 1,65 рубля;

натуральный кофе — 2,50 рубля, растворимый — 1,50 рубля;

гляссе — 2,35 рубля;

чай в ассортименте — 75 копеек.

Буфет Театра кукол





То, что Театр кукол — это именно детский театр, большое заблуждение. Тут показывают много спектаклей для взрослой аудитории, в том числе с пометкой «18+». Тем не менее ассортимент буфета рассчитан скорее на юного зрителя. В основном тут в ходу сладости, но в продаже есть чебуреки, гамбургеры, сосиски в тесте и пицца кусочками.

У белорусской компании кафе заказывает пирожные «Наполеон», «Медовое», «Картошка» и трубочки. Но, делится продавец, дети сейчас не особо восторгаются тортиками:

— Это больше для взрослых. Малыши скорее закажут булочки или пончики. Или покажут родителям пальчиком именно на конфеты — у нас большой конфетный ряд.





Алкоголя тут нет и никогда не было. Разве что на период театральных фестивалей запрашивается специальное разрешение на продажу спиртного.

Еще в буфете продают игрушки-марионетки, и они, кстати, пользуются спросом. Детям важно попасть в Театр кукол — и унести с собой такой вот сувенир. Стоят игрушки по 10 рублей.





В этом буфете, которое функционирует и как кафе, можно провести детский праздник. Для этого стоит предварительной позвонить по номеру +375 29 748−48−49.

Некоторые позиции из меню: самый дорогой десерт — торт «Наполеон» — 3,90 рубля;

пончик «Берлинер» — 1,50 рубля;

мороженое с сиропом — 2,70 рубля;

гамбургер — 3,20 рубля;

чебурек — 2,30 рубля;

натуральный кофе — 2 рубля;

растворимый кофе — 1 рубль;

чай в ассортименте — 80 копеек;

вода — 1,50 рублей.

Серию культпоходов мы планируем продолжать.

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