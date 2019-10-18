ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За сколько можно выпить кофе с пирожным в минских театрах? Вот самый бюджетный вариант

19.10.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Думаете, театр начинается с вешалки? Для многих он начинается с буфета. Возможно, вы представляете себе театральный буфет как место, где собирается элита, чтобы выпить дорогого шампанского с бутербродом с черной икрой. Вас удивит, если мы скажем, что в некоторых минских театрах можно найти пиццу, гамбургеры, чебуреки и даже пиво? AFISHA.TUT.BY прогулялась по буфетам столичных театров и узнала, что и почем там продают. Спойлер: есть очень бюджетные варианты.

Что смотреть в театрах Минска

Вместе с фотографом мы обошли четыре минских театра — Большой, Купаловский, Музыкальный и Театр кукол. Оказывается, кое-где, помимо модных десертов, мартини и глинтвейна, можно купить сосиску в тесте и кофе с бальзамом. Самые любопытные находки — в нашем материале.

Буфет Большого театра


В буфете Большого театра широкий ассортимент и много места. Тут кормят не только бутербродами, но и популярными десертами. Более того, как нам рассказали в театре, меню корректируется в зависимости от спектаклей.

Сладкоежкам в Большом предложат много десертов, название которых вы точно знаете. Тут есть и брауни, и тирамису, и макароны. Самая дорогая позиция в меню — торт «Красный бархат», самая бюджетная — корзиночка с кремом, как в «Центральном». Но самым востребованным лакомством администратор называет пирожное «Опера». Объясняет:

— Из-за названия все думают, что это мы сами готовим. Расходится очень хорошо.


Пирожное «Опера»

Пирожное «Красный бархат» — самое дорогое в буфете

Пирожное «Корзиночка»

Пирожное «Макароны»

Из несладких блюд дешевле всего тут обойдется бутерброд с сырокопченой колбасой. Самый дорогой бутерброд — с семгой. Иногда в буфете появляются и другие бутерброды. Администратор театра комментирует:

— Если хороший спектакль — допустим, «Лебединое озеро», — мы знаем, что все будет в ходу, — тогда кухня делает и бутерброды с икрой, и тарталеточки предложить могут.


Весь кофе здесь натуральный: есть эспрессо и американо. От горячего шоколада, который сейчас стоит меньше двух рублей, в будущем буфет планирует отказаться, его особо не берут. Как и айриш, который продавался раньше, но не пользовался спросом. Чай продают в пакетиках. В буфете также есть коньяк и шампанское.


Если вам этого мало и вы хотите закатить в Большом серьезный банкет, сделать это можно вот как: перед спектаклем приходите в буфет и бесплатно бронируете столик, к антракту вам его накрывают тем, что вы заказали из меню. Еще можно провести здесь фуршет для гостей с расширенным ассортиментом блюд по телефону: 284−77−75.

Некоторые позиции из меню:

десерт — визитная карточка — пирожное «Опера» — 4,30 рубля;
самый дорогой десерт — торт «Красный бархат» — 5,80 рубля;
самый бюджетный десерт — «Корзиночка Снежинка» — 1,29 рубля;
бутерброд с рыбой или икрой — 3,84 рубля;
сок с розовым грейпфрутом (1 л) — 8,24 рубля;
горячий шоколад (110 мл) — 1,81 рубля;
кофе (эспрессо и американо) — 2,65 рубля;
чай в ассортименте — 1,75 рубля;
вода (0,5 л) — 90 копеек.

Буфет Купаловского театра


В Купаловском предзаказ тоже возможен: чтобы не стоять в очереди во время антракта, после 18.00 и до начала спектакля вы можете подойти в буфет на втором этаже и заказать, например, горячий жульен и текилу (да-да, все это есть в меню театра). Во время антракта вас уже будет ждать накрытый стол, к которому никого, кроме вас, не пустят.

Из сладкого самое востребованное здесь — десерты собственного производства: их доставляют из кафе «Аўстэрыя Уршуля», которое находится в здании театра на нижнем этаже. В меню — кофейное пирожное тирамису, штрудель, который подается теплым с шариком мороженого. «Наполеон» — самую дорогую позицию среди десертов — в буфете называют еще и самым популярным заказом.



В Купаловском сами варят глинтвейн, а еще продают крепкое спиртное.

— Театр у нас начинается с коньячка, — подмечают в буфете.

Интересуемся, охотно ли берут бутерброды (тут их называют «кростини»). Оказывается, закуски и с рыбой, и с колбасой в буфете пользуются одинаковым спросом. Их обычно подбирают под алкоголь. А вот среди студентов самый частый заказ — бутерброды и чай/кофе.



Из кофе в меню числятся американо, эспрессо и гляссе (это американо с шариком мороженого). По словам буфетчиков, тут хорошо берут горячий шоколад со сливками. Чай продают только в пакетиках: есть черный и зеленый.

Некоторые позиции из меню:

самый популярный десерт — «Наполеон» (105 г) — 7 рублей;
самый бюджетный десерт — шоколадный трюфель — 4 рубля;
кростини с семгой — 5 рублей;
грибной жульен (85 г) — 5 рублей;
мороженое с алкоголем, грецким орехом или шоколадом (150/15 г) — 6 рублей;
кофе (американо и эспрессо) — 3,50 рубля;
гляссе — 5 рублей;
чай в пакетиках (черный и зеленый) — 1,50 рубля;
вода — 1,50 рубля.

Буфет Музыкального театра


В этом буфете в ходу немного другие закуски. Самое популярное — пирожные и запеченные бутерброды «как пицца» (так их называют посетители). Бутерброды с икрой тут не продаются: среди гостей театра они расходятся даже хуже, чем с рыбой, хотя и дешевле. Бутерброды со шпротами тоже не пошли, как и слойки собственного производства.

По сути, три вида пирожных и шесть видов закусок — это все, что есть в меню, но эти позиции уже проверены временем, и это «оптимальный вариант», говорит одна из буфетчиц.



На прилавке замечаем пиво. Спрашиваем, пользуется ли спросом у минских театралов. Оказывается, его берут редко, может попросить только какой-то приезжий гость. Туристы, кстати, всегда интересуются чем-нибудь белорусским.

Буфетчицы рассказывают, что сейчас в театр стало ходить много молодежи. Студенты заказывают что-то поскромнее, спиртным они не интересуются. Разве что парень с девушкой могут заказать шампанское. А так они покупают соки, воду, чай.
Ритм работы такой, объясняет буфетчица, что, например, коктейли смешивать невозможно. По этой же причине чай продают в пакетиках.


Зато тут есть гляссе. Одна из сотрудниц уточняет:

— Очень часто слышим от зрителей про гляссе — «вкус нашего детства».

Вам, кстати, предлагают отметить какой-нибудь праздник прямо в театре. Для этого нужно прийти в буфет или позвонить по телефону +375 29 647−01−76, оговорить, на какой день у вас билеты и сколько вас человек, выбрать, что из меню вы хотите видеть на своем столике, — и в нужный день для вас все накроют. Сможете отдохнуть в буфете за час до спектакля и в антракте. Дополнительных денег за это брать не будут. В буфете отмечают:

— Наши посетители говорят, что это достойно, модно и недорого по сравнению с тем, чтобы отпраздновать что-то в ресторане.

Единственным минусом работники называют то, что тут нет стульев. Но, говорят, они и не появятся — скоро в театре будет капитальный ремонт.

Некоторые позиции из меню:

самый дорогой десерт — творожно-маковое пирожное — 2,70 рубля;
бутерброд с рыбой — 1,65 рубля;
корзинки с птицей, запеченные по-бобруйски, — 2,75 рубля;
эклер с салатом из сыра — 1,65 рубля;
натуральный кофе — 2,50 рубля, растворимый — 1,50 рубля;
гляссе — 2,35 рубля;
чай в ассортименте — 75 копеек.

Буфет Театра кукол


То, что Театр кукол — это именно детский театр, большое заблуждение. Тут показывают много спектаклей для взрослой аудитории, в том числе с пометкой «18+». Тем не менее ассортимент буфета рассчитан скорее на юного зрителя. В основном тут в ходу сладости, но в продаже есть чебуреки, гамбургеры, сосиски в тесте и пицца кусочками.

У белорусской компании кафе заказывает пирожные «Наполеон», «Медовое», «Картошка» и трубочки. Но, делится продавец, дети сейчас не особо восторгаются тортиками:

— Это больше для взрослых. Малыши скорее закажут булочки или пончики. Или покажут родителям пальчиком именно на конфеты — у нас большой конфетный ряд.


Алкоголя тут нет и никогда не было. Разве что на период театральных фестивалей запрашивается специальное разрешение на продажу спиртного.

Еще в буфете продают игрушки-марионетки, и они, кстати, пользуются спросом. Детям важно попасть в Театр кукол — и унести с собой такой вот сувенир. Стоят игрушки по 10 рублей.


В этом буфете, которое функционирует и как кафе, можно провести детский праздник. Для этого стоит предварительной позвонить по номеру +375 29 748−48−49.

Некоторые позиции из меню:

самый дорогой десерт — торт «Наполеон» — 3,90 рубля;
пончик «Берлинер» — 1,50 рубля;
мороженое с сиропом — 2,70 рубля;
гамбургер — 3,20 рубля;
чебурек — 2,30 рубля;
натуральный кофе — 2 рубля;
растворимый кофе — 1 рубль;
чай в ассортименте — 80 копеек;
вода — 1,50 рублей.

Серию культпоходов мы планируем продолжать.

Читайте также
Вы просто обязаны на это потратиться. Минские театры советуют свои лучшие постановки
Собрали все минские премьеры в одном месте
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наверняка вы представляете себе театральный буфет как место, где собирается элита, чтобы выпить дорогого шампанского с бутербродом с черной икрой. Вас удивит, если...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот как в Горках отметили День работников культуры – Фоторепортаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика