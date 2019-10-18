Хватит! 5 поз для инстаграма, от которых уже всех тошнит

Источник материала: Tut.by

Мода скоротечна, и позы, которые совсем недавно были на пике тренда, сегодня зачислены в ряды моветона. Показываем пять поз, которые не должны появляться в вашем инстаграме. Если вы, конечно, хотите выглядеть оригинально, а не как все.



Фото: pixabay.com

1. Рука возле головы

Девушка хочет показать удачную укладку или макияж, но по какой-то причине к ее голове прилипает ее же рука. Не совсем понятно, зачем это нужно: фокус смещается, и на кисть ты обращаешь больше внимания, чем на лицо. А еще кажется, что девушка устала, поэтому и использует в кадре такую «подставку».

2. Чуть приоткрытый рот

Такие кадры вызывают в голове шквал вопросов. Может быть, у девушки заложен нос, поэтому она дышит ртом? Или в самый ответственный этап селфи ее рука сорвалась, и такая фотография — чистая случайность? Или же в кадре она просто испугалась?

В общем, вопросов много, а ответов мало. Такое выражение лица уместно на фэшн-фотографиях, а в обычной жизни для него поводов маловато. Если вы ежедневно не вышагиваете по подиуму, держите свои губы сомкнутыми — это будет и то более стильно.

3. Нога-циркуль

В демонстрации своих ног нет ничего дурного, особенно если вы долго работали над их красотой. Но когда вы фотографируете их в неестественных позах, возникают лишние вопросы. В таких случаях вы похожи на циркуль: кажется, сейчас объявится гигантский семиклассник и начнет выводить вами круги в тетрадке по геометрии. Будьте проще: просто отставив ногу в сторону, вы получите хорошую позу.

4. Селфи, снятые сверху

Такие кадры набили оскомину. Вы точно видели сотни фотографий в таком ракурсе: игривый взгляд, фокус на груди. И если некоторое время назад это выглядело сексуально (примерно в 2007-м), то сегодня смотрится просто пошло. Если десятки способов отобразить достоинства своей фигуры, но снятые сверху селфи — это выбор ленивых, не желающих находить альтернативу.

5. «Белфи»

Вы таки не поверите, но у фотографий ягодиц есть собственное название — белфи. Здесь та же история, что и с селфи, снятыми сверху: это слишком избито. А еще это частенько подается в топорном стиле, мол, вот вам результаты моих приседаний — любуйтесь. К сожалению, публику этим уже не удивить — инстаграм пестрит подобными фотками.

Если вы ходите в спортзал и хотите поделиться итогами своих трудов — выбирайте более изощренные ракурсы, а белфи забросьте в дальний угол. Берите пример с Ким Кардашьян — она знает толк в крутых кадрах.