Что стало с Марианной из сериала «Богатые тоже плачут»? Рассказываем о судьбе Вероники Кастро

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Именно после этого сериала все поголовно стали ездить не на дачу, а «на фазенду», женщины делали «химию» на волосах, а коты переименовывались из Мурзиков в Луиса Альберто. Феноменально успешному в нашей стране сериалу «Богатые тоже плачут» стукнуло в этом году 40 лет. А сегодня свой 67-й день рождения празднует красавица Марианна — актриса Вероника Кастро. Ее жизнь похожа на судьбу многих ее героинь: Золушка, которая много-много трудилась, чтобы стать успешной. Вот только принц… Вероника обошлась без него.

В 1952 году в Великобритании на престол взошла Елизавета II. А в Мексике родилась будущая королева «мыльной оперы» и покорительница миллионов сердец телезрителей. В больнице Сан Рафаэль в Мехико, у Сокорро Кастро Алба и Фаусто Саир Астол появился на свет первый ребенок. Дочку назвали Вероника Жудит. Вскоре в семья пополнилась младшими детьми: Беатрис, Фаусто и Хосе-Альберто. Только вот они не застраховали родителей от развода. Отец уходит из семьи, и на этом счастливое детство, по воспоминаниям Вероники, у нее закончилось:

«Мы росли без отцовской поддержки. Моя мама, работая днями и ночами, преодолевала трудности, пытаясь дать нам самое лучшее. Ей едва удавалось тянуть меня, сестру и двоих братьев».

Мама устроилась на работу секретарем ректора Национального автономного университета Мексики. Ее заработка едва хватало на еду. Старшая дочка, несмотря на юные годы, решительно взяла на себя часть забот о семье: «Мое детство нельзя назвать легким. Я начала работать в раннем возрасте, помогая маме». Но не забывала и про учебу. Правда, вместо точных наук ее гораздо больше привлекало участие в творческой самодеятельности: «С раннего детства я мечтала стать артисткой. В школе участвовала в театральных постановках ко Дню матери, Дню учителя и Рождеству».

Правда, несмотря на все свои сценические успехи, Вероника не пользовалась популярностью среди сверстников. Одета девочка была очень бедно, к тому же полная и маленького роста: «Толстуха-пышка-коротышка!» — кричали ей вслед. Проглотив обидные слова, Вероника сменила тактику и занялась спортом. К 12 годам она так преобразилась, что была признана королевой красоты на одном из региональных конкурсов.

Это была маленькая, но победа. Хотя красивых конкуренток, желающих стать актрисами, вокруг также хватало. Все решил Его Величество случай. Однажды пригород, в котором жила Вероника, посетил кандидат в депутаты Педро Луис Бартилотти. На встречу с будущим народным избранником отправилась и Кастро. И когда местные жители стали забрасывать политика своими бытовыми просьбами, она выделилась из толпы и попросила подарок к 15-летию — стипендию на обучение театральному мастерству. Причем не только для себя, но и для сестры Беатрис. Бартилотти впечатлился пробивным характером Вероники и познакомил ее с руководителем театральной академии Андресом Солер. Тот принял сестер Кастро на учебу, назначил стипендию и стал крестным Вероники. По его протекции девушки получили роли Орхидей в национальном кино, правда без гонорара.

Первую популярность Веронике принесли популярные в те годы фотоновеллы-комиксы. Маленькие книжечки с фотографиями и краткими текстами о любви приносили неплохие деньги. Плюс девушку стали узнавать на улице.

«Получала 250 песо за каждый. Деньги были очень нужны, а это давало хоть какой-то заработок. А потом я попала на телепрограмму — сначала как танцовщица, затем в ней же стала объявлять участниц. И еще ночами мы сестрой выступали в ночном клубе. Так и жила, разъезжая на мопеде: гимназия-телевидение-фотосессия-театральная школа Андреса Солера-ночной клуб».

Примерно в это же время Кастро снялась в обнаженном виде для мексиканского мужского журнала Caballero. Сегодня Вероника не очень любит вспоминать эту историю. Правда, никакого продолжения карьера ню-модели не получила. Мама девушки была в шоке и взяла с нее честное слово, что больше она ни за какие деньги на подобные предложения не согласится. Она и не соглашалась и переключилась на съемки в рекламных роликах и юмористическом телешоу «Ха-ха», которое вел известный комик Мануэль «Эль Локо» Вальдес (кстати, loko в переводе с испанского означает «сумасшедший, безумный»). Этот безумец немного позже сыграет важную роль в ее судьбе. Но пока Вероника снималась на телевидении и была абсолютно счастлива:

«Я начала, когда телевидение еще было черно-белым, мы надевали красный свитер, желтую юбку и зеленые сапоги, и все смотрелось прекрасно».

Ее карьера пошла вверх. В начале 70-х она решает испытать удачу на конкурсе «Самое красивое лицо года», и несмотря на возникшие в начале проблемы с организаторами, она побеждает. Ее начинают приглашать в кино и теленовеллы. За три года она появляется в десятке кинолент, играет в театре в постановке «Ромео и Джульетта», ведет несколько теле- и радиопередач и выпускает свой первый мини-альбом, посвященный настоящей любви.

Она успешно оканчивает курс интернациональных отношений Национального автономного университета Мексики и рожает первенца — Кристиана. Имя отца ребенка — тайна за семью печатями. Только через несколько десятилетий уже взрослый сын расскажет журналистам, что он сын того самого «безумного» Мануэля «Эль Локо» Вальдеса. Это был красивый роман, но замуж за комика Вероника Кастро выходить не захотела.

«Я против того, чтобы создавать семью из „экономических соображений“. По мне брак — это соединение двух людей, которые друг друга любят, уважают, ценят и живут общими интересами. У меня так не сложилось».

Рождение ребенка нисколько не умерило рабочий пыл Вероники, и она продолжает жить в напряженном ритме востребованной актрисы, ведущей, певицы. В 1979 году ее приглашают в теленовеллу знаменитого продюсера Валентина Пимштейна. По сценарию ей предстояло сыграть бедную девушку Марианну Вильяреаль. Сериал назывался «Богатые тоже плачут», и это был ее звездный час.

«Многие годы я ждала, когда мне представится хоть какая-то возможность прорваться. Находилась в огромной очереди, состоящей из запасных, ожидающих работы на телевидении. Меня называли джокером: когда в том длиннющем коридоре телеканала спрашивали „кто поет?“, „я!“ — вскакивала я. „Кто танцует?“ „Я!“

Я брала уроки всего, чтобы при случае быть готовой ко всему. Пение, танцы, моделирование, актерское мастерство, сертификат аниматора, диктора, водителя… У меня было все, чтобы в любом случае, когда спросят: „У кого есть такой-то сертификат?“, первой его доставала бы я…».

«Богатые тоже плачут» с успехом прошел почти в полусотне стран мира. Особую любовь новелла завоевала у зрителей на постсоветском пространстве. И хотя сериал демонстрировали с более чем 10-летним опозданием с даты его выхода, страдания Марианны и Луиса Альберто в бывшем СССР не оставили никого равнодушными.

«Мы оставили этому сериалу лучшее время», — говорил один из руководителей телецентра «Останкино» Виктор Осколков. — И жители сельской местности, и горожане часто смотрели одну и ту же серию по два раза: вечером и повтор утром на следующий день".

В часы, когда на экране «плакали богатые», прекращались вооруженные конфликты и наступало перемирие. Чтобы «закрепить» успех Марианна-Вероника даже съездила на гастроли в Россию. Ее встречали с большими почестями, как национальную героиню. Об этой поездке российские телевизионщики сняли короткометражный фильм «Марианна в Москве».

Но Вероника Кастро и не думала почивать на лаврах, а еще азартнее включается в работу. В 1981 г. рождается ее второй сын — Мишель. В это время актриса снимается в очень успешной теленовелле «Право на рождение». Чтобы не разлучаться надолго с малышом, она берет его с собой на съемки. Мишель появляется в нескольких эпизодах. Также в картине занят и старший сын — Кристиан, а также сестра Вероники — Беатрис. Настоящий семейный подряд. Не хватало только главы семейства. Но Вероника Кастро и не думала выходить замуж.

«Да, я мать-одиночка, и даже горжусь этим. Потому что в состоянии сама содержать себя и своих детей. Отцов моих сыновей я любила безумно, но, увы, наши сериалы были с печальным финалом…»

Театр-телевидение-кино и музыка — все по накатанной схеме. «Не будучи певицей, но имея голос, я записала 25 альбомов, как своих собственных, так и для промо программы, которые я вела, или теленовелл, в которых снималась». К слову, заглавный саундтрек для «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро исполнила лично, как и для второго, очень популярного в СНГ сериала — «Дикая роза».

Партнером на съемках в «Дикой розе» выступил Гильермо Капетильо, сыгравший сына Марианны в предыдущем сериальном хите. Перед Капетильо стояла непростая задача — сыграть сразу двух братьев-близнецов — Рохелио и Рикардо, безумно влюбленных в Розу.

Веронике было тоже непросто: ей, 37-летней женщине, нужно было перевоплотиться в 17-летнюю пацанку. И ей это удалось. Спустя несколько лет созданный ею образ скопируют продюсеры другого телевизионного суперхита «Дикий ангел», в главной роли которого снялась Наталья Орейро.

К концу 90-х Вероника Кастро приходит с багажом в почти два десятка киноновелл и столько же полнометражных картин. За ее плечами 30 телепрограмм, огромное количество радиошоу, съемок в рекламе и 15 театральных постановок. Неожиданно для всех необычайно работоспособная Вероника берет четырехлетний отпуск.

«Я потратила так много времени на карьеру, почти 35 лет, как вдруг поняла, что вся моя жизнь превратилась только в работу, и ничего больше. Едва могла украсть два или три дня в своем графике, чтобы отдохнуть во время путешествия. Но все не приходит просто так: Бог посылает нам работу, но также и время, чтобы подумать над тем, что мы сделали. Ведь существует также Вероника Джудит Сайнс Кастро — обычная женщина, мать, дочь, сестра, друг, которая прекрасно может жить обычной жизнью».

Возвратившись из отпуска, Вероника Кастро становится ведущей мексиканской версии «Большого брата», записывает новые альбомы и активно развивает собственный бизнес — сеть косметических салонов и магазинов и именную линию косметики. В рекламе своего бренда снимается сама, так как и по сей день ее вес держится на отметке в 48 килограммов, а лицо остается привлекательным.

Одна из последних ярких ролей — хозяйка большого цветочного бизнеса в телесериале компании Netflix «Дом цветов» (2018). Критики отмечают, что актерское мастерство Кастро — как хорошее вино: с годами только лучше.

Сыновья Вероники давно выросли. Старший — Кристиан — популярный в латиноамериканских странах и США певец и композитор.

Но не его творческими успехами Вероника гордится больше всего. Ее настоящее счастье — одна из внучек, Рафаэлла, дочь Кристиана. «Она — любовь всей моей жизни, и больше никто мне не нужен. Я сама вызвалась заботиться о ней. Хочу, чтобы Рафаэлла стала артисткой. У нее талант дарить людям радость, и я сделаю все, чтобы его развить».

Буквально за несколько дней до своего дня рождения Вероника Кастро объявила журналистам о завершении своей карьеры.

«Я выбрала этот день, чтобы сказать — прощайте. Жизнь сильно изменилась, но я до сих пор не могу смириться с агрессией и насмешками. Поэтому я прощаюсь с тем, что очень люблю, с тем, чем занималась последние 53 года, с тем, чему я дарила свою жизнь и мою любовь. Спасибо вам за все, но я измотана и теперь хочу покоя».

Но, судя по биографии актрисы, долго без любимого дела она не сможет. Так что поклонники дивы не унывают и ждут от нее новых ролей.