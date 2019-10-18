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Мир начинается с мамы!

19.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Традиционно во всех школах Беларуси вторая неделя октября посвящена Матери. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Мама - самый родной и близкий человек. Порой в суете дней мы забываем о ней и вспоминаем лишь только в праздники. А ведь ей так хочется слышать ласковые слова каждый день и знать, что она по-прежнему нужна и любима.

Мир начинается с мамы!

С 7 по 14 октября в Чернельском детском саду-базовой школе прошли интересные и яркие мероприятия, приуроченные Дню матери.
Во всех классах были проведены информационные и классные часы "Моя мама лучшая на свете", "Мама - самый дорогой человек в жизни", "День матери", "Мама - слово дорогое, с ним теплее на свете жить",викторина "Самая милая, самая любимая",семейные посиделки "Наши семейные традиции", где прославлялись семейные ценности, воспитывалось уважительное отношение к женщинам и матерям.
В фойе школы был организован фотовернисаж "Супер-мама!", где можно было увидеть фотографии самых любимых и дорогих мамочек. В школьной библиотеке оформлена выставка "Доброй, ласковой, нежной, прекрасной посвящается…".
К конкурсу чтецов "Мама, мамочка, мамуля" учащиеся готовились с большой охотой, ведь он посвящен самому дорогому человеку на свете - женщине-матери. Стихи, рассказанные детьми, не могли оставить слушателей равнодушными.
Интересно и незабываемо прошли спортивные соревнования "Вместе с мамой". Ребята вместе с мамами с увлечением участвовали в конкурсах, бегали, прыгали. Конкурсы были рассчитаны на разные виды двигательной активности. Главное, что необходимо было проявить командам- участницам, - это выдержка и взаимовыручка. Обе команды были сильны, поэтому и победила дружба. Все участники весело и с пользой провели время, получили заряд положительных эмоций и укрепили здоровье.
14 октября учащиеся 5-9 классов приняли участие в СМС - волне "Поздравим МАМ !", в ходе которой отправили короткие СМС - сообщения с поздравлениями своим мамам. К акции смог присоединиться каждый желающий.
В шестой школьный день в школе прошла концертная программа "Для вас, родные и любимые!", на которую были приглашены мамы и бабушки.На концерте учащиеся дарили своему самому дорогому человеку не только подарки, сделанные своими руками, но и добрые слова. Участники концерта читали стихи, пели песни, разыгрывали сценки, и все это посвящалось любимым мамам. Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в школе есть звезды. Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями своих чад и от души радовались. После каждого детского выступления не стихали овации.
Уходили мамы с особым чувством - одухотворения и легкости. Праздник удался, что называется, на славу. Дети подарили своим мамам и бабушкам замечательный концерт!
Милые мамы, мы еще раз хотим поздравить всех с Днем матери! Оставайтесь всегда неповторимыми и желанными! Самыми красивыми, самыми добрыми. Пусть солнце ярче светит для вас, а рядом всегда будет крепкое мужское плечо.

О. Чекавая, учитель начальных классов.

 
 
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Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Традиционно во всех школах Беларуси вторая неделя октября посвящена Матери....
 
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