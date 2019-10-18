Не боятся быть без макияжа. Эти звезды потеют в тренажерке, чтобы сделать свое тело

Источник материала: Tut.by

Они подтянутые, успешные и не боятся покраснеть в тренажерке. GO.TUT.BY заглянул в Instagram звезд, которые рассказывают подписчикам о своем ЗОЖе и мотивируют начать новую жизнь, не дожидаясь понедельника.

Американская поп-дива Бритни Спирс теперь регулярно мотивирует подписчиков своими тренировками. Звезда признается в любви к мини-залам и выбирает разные виды нагрузок (в том числе практикует йогу). А еще исполнительница бросает сама себе спортивные вызовы. В одном из последних она пообещала подписчикам провести 40 минут на беговой дорожке. По признаниям Бритни, она это ненавидит, но все равно выполнила свое обещание.

Подписчики Тины Канделаки активно обсуждают ее недавний пост: телеведущая и генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» показала, как она выглядела в 27 и как выглядит в свои 43 года. Все это, призналась Тина, не пластика, а человеческая способность «постоянно меняться к лучшему через правильное питание, спорт, соблюдение режима, уход и борьбу с пагубными привычками». Она добавила, что жертвует выходами в свет, потому что «каждая вечеринка или посиделки с алкоголем — это минус неделя здорового результата». Своим подписчикам звезда рекомендует находить время хотя бы для базовых упражнений вроде планки и приседаний.

Звезда юмористической программы Comedy Woman Екатерина Скулкина в своем инстаграме показывает результаты похудения. Она провела оздоровление в одной из клиник Карелии и поставила себе цель сбросить несколько килограммов. Теперь в своем аккаунте юмористка появляется не только в вечерних нарядах, но и в спортивных леггинсах.

Видео своих физических нагрузок делится с подписчиками Валерия. Российская певица предпочитает заниматься дома (в идеале на свежем воздухе) и использует для тренировок достаточно простой инвентарь — гантели, эластичные петли. Подписчики отмечают, что звезда встречает 51 год в отличной форме.

Полина Гагарина тоже занимается на дому, но с персональным тренером. У самой певицы фото и видео тренировочного процесса немного, зато активно постит успехи своей подопечной ее тренер. Например, он рассказал, что исполнительница тренируется 2−3 раза в неделю — в зависимости от ее графика.

Американская актриса и модель Ева Лонгория снова приступила к тренировкам после родов. Многие таблоиды писали, что актриса располнела за пару последних лет. Однако 44-летняя звезда стала активно заниматься и вернулась в прежнюю форму.

Анастасия Волочкова стала снимать небольшие ролики и делиться с подписчиками упражнениями на пресс и растяжку. В одном из постов Анастасия призналась, что занимается в среднем 2,5 часа в сутки, а в период подготовки к проектам или репетициям — до 8 часов. Сначала звезда выполняет комплекс гимнастики на коврике, дальше балетный комплекс у палки и только потом репетирует на пуантах и приступает к упражнениям на растяжку.

В прошлом гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева часто выкладывает мотивирующие посты для подписчиков. В одном из последних Ляйсан дала рецепт для тех, кто хочет начать новую жизнь с понедельника: «Не надо сразу начинать с мощной нагрузки и со строгих диет. Это работает только до первой травмы / болевых ощущений с непривычки. Заканчивается это, как правило, в лучшем случае на второй неделе со словами: „Мне не помогло“. Плавно вводим утреннюю зарядку, бег, ходьбу. Для начинающих хватит всего 5−10 минут. Мой топ — бег натощак. Проверено на личном опыте. Утренняя пробежка помогает разогнать обмен веществ до максимума на целый день. И максимально зарядиться энергией».

Певица Шакира признается: ей не нравится монотонная работа в тренажерке. Это видно и по ее аккаунту в инстаграме: там и фитнес, и теннис, и пилатес, и кикбоксинг.

Колумбийская звезда известна своим благотворительным фондом, который помогает детям из малоимущих семей в странах Латинской Америки. В последнее время певица часто показывает, как ее фонд помогает детям со спортивным инвентарем и тренировками.