Ко Дню пожилых. В ОАО «Грицкевичи» чествовали своих бывших работников

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В первый день октября во многих городах и селах нашей республики для старшего поколения проводятся концерты и фестивали, различного рода конкурсы и вечера отдыха, на которых пенсионеры собираются вместе, пьют чай, вспоминают свою молодость.





В ОАО «Грицкевичи» также сложилась давняя традиция — 1 октября чествовать своих бывших работников.

В рамках празднования этой даты руководство хозяйства совместно с работниками Грицкевичского СДК организовало выездные встречи с пожилыми людьми. Для того, чтобы людям преклонного возраста было хорошо и комфортно, заранее было оговорено время и место, удобное для них. Поэтому, можно смело сказать, что выездные мероприятия проводились прямо «на дому». Не смотря на прохладную, ветреную погоду в трех деревнях, находящихся на территории хозяйства, прошли теплые, душевные встречи. Первыми поздравления приняли пенсионеры аг. Грицкевичи, которые собрались возле дома бывшей доярки Нины Антоновны Господарик. Песни и танцы, а также шутки и прибаутки людям, достигшим преклонного возраста, подарили участники вокальной группы «Суседзі», а дирекция и профком хозяйства организовали для них «сладкий стол». Затем местные артисты направились в д. Нелепово, где во дворе бывшего водителя Виталия Сергеевича Андросика также собрались пожилые люди, затем праздник продолжился в д. Грицы. И на каждой площадке собравшиеся пенсионеры с большой радостью принимали артистов, подпевали им, вызывали на «бис». Находились и бойкие пенсионеры, которые выходили к артистам «на сцену», чтобы показать, что до сих пор молоды душой и подвижны телом. От каждого присутствующего на празднике пенсионера прозвучали слова благодарности за организацию такого мероприятия в адрес директора ОАО «Грицкевичи» Е.В. Здановича, а подаренные артистам цветы и многократное «спасибо» стали лучшим подарком для вокальной группы.

Хочется еще раз поздравить всех пожилых людей и высказать пожелания словами из песни:

Чтоб до ста лет жили,

Чтоб горя не знали,

И чтобы ваши дети вас радовали…

Елена Левшик,

председатель профкома

ОАО «Грицкевичи».

Фото Татьяны Кобяк.