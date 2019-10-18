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В предвыборной гонке осталось 10 активистов «Европейской Беларуси»
Источник материала: Партизан
На сайте «Европейской Беларуси» появилась информация о зарегистрированных выдвиженцах от организации, а также о тех, для кого предвыборная кампания закончилась.
Первым получил удостоверение кандидата в депутаты активист «Европейской Беларуси» Арсений Чигирь, который выдвигался по Бобруйскому-Первомайскому округу №79.
Избирательная комиссия Светлогорского округа №46 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Дмитрия Савича.
Избирательная комиссия Брестского-Западного округа №1 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Полину Шарендо-Панасюк, которая отметилась яркой кампанией по сбору подписей за свою кандидатуру.
Избирательная комиссия Слонимского округа №58 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Виктора Марчика.
Дмитрий Козлов (youtube-блогер “Шэры кот”) успешно зарегистрирован кандидатом по Оршанскому избирательному округу №25.
В Мозыре «Европейскую Беларусь» будет представлять Михаила Бондаренко.
Что касается Минска, то здесь зарегистрированы четыре представителя «Европейской Беларуси».
По Чкаловскому избирательному округу №96 зарегистрировали Оксану Юшкевич. Оппозиционер Павел Юхневич зарегистрирован в качестве кандидата в Пушкинском избирательном округе №103 (Минск). Избирательная комиссия Западного избирательного округа №102 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Валерия Бычковского. По Уручскому избирательному округу №109 «Европейскую Беларусь» будет представлять режиссер Ольга Николайчик.
В то же время отказали в регистрации выдвиженцам Андрею Маркову в Молодечно, Андрею Войничу, Максиму Винярскому, Василию Жорову в Минске. Не быть кандидатом в этот раз и журналистке Ирине Халип, которая выдвигалась по Партизанскому избирательному округу №110, сообщает сайт кампании
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На сайте «Европейской Беларуси» появилась информация о зарегистрированных выдвиженцах от организации, а также о тех, для кого предвыборная кампания закончилась.
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